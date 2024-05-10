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Kuruluş Osman Setinde Namaz Kılan Bizans Askeri Viral Oldu

Kuruluş Osman Setinde Namaz Kılan Bizans Askeri Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.05.2024 - 13:48

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Aktörlük gerektiği zaman kendi inancına, dünya görüşüne, hal hareketine en ters karakteri bir canlandırırken hakkını vermektir. Kuruluş Osman setinde yardımcı oyunculuk yapan bir oyuncunun set arasında kıldığı namaz görüntülendi. Kıyafetiyle oluşan zıtlık viral oldu.

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Kuruluş Osman ATV'nin büyük bütçeli dizilerinden biri. Bu büyük bütçenin sebeplerinden biri de tarih atmosferi ve büyük yardımcı oyuncu kadrosu.

Kuruluş Osman ATV'nin büyük bütçeli dizilerinden biri. Bu büyük bütçenin sebeplerinden biri de tarih atmosferi ve büyük yardımcı oyuncu kadrosu.

Allah kabul etsin 📹

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Onur sarıdede

Abi Allah kabul etsin de barı haçı çıkarsaydın