Kuruluş Osman Setinde Namaz Kılan Bizans Askeri Viral Oldu

Aktörlük gerektiği zaman kendi inancına, dünya görüşüne, hal hareketine en ters karakteri bir canlandırırken hakkını vermektir. Kuruluş Osman setinde yardımcı oyunculuk yapan bir oyuncunun set arasında kıldığı namaz görüntülendi. Kıyafetiyle oluşan zıtlık viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kuruluş Osman ATV'nin büyük bütçeli dizilerinden biri. Bu büyük bütçenin sebeplerinden biri de tarih atmosferi ve büyük yardımcı oyuncu kadrosu.
Allah kabul etsin 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Abi Allah kabul etsin de barı haçı çıkarsaydın