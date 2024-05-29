Bu Ne Hız Yahu? Sevgilisinden Yakın Zamanda Ayrılan Zeynep Bastık Gönlünü Yakışıklı Oyuncuya Kaptırdı!
Bu Ne Hız Yahu? Sevgilisinden Yakın Zamanda Ayrılan Zeynep Bastık Gönlünü Yakışıklı Oyuncuya Kaptırdı!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7jWa6...
Son ilişkisinin üzerinden çok geçmeyen şarkıcı Zeynep Bastık yine yeniden bambaşka bir aşka yelken açtı. Magazin D'nin özel haberine göre, ünlü popçu kalbini Sandık Kokusu dizisine dahil olan yakışıklı oyuncuya kaptırdı.
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Deri koltuğunda oturarak söylediği cover parçalarla adını duyuran Zeynep Bastık zaman içinde şahlandırdığı kariyeri ve inanılmaz değişimiyle gündemin vazgeçilmez ismi oldu.
En son söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan "Lan" şarkısıyla inanılmaz bir çıkış yapan ünlü şarkıcı Billboard Global Top 10 listesine bile girerek büyük başarıya imza atmıştı.
Kariyeriyle sürekli gündeme gelmesine alıştığımız Zeynep Bastık'ın sahne kostümleri ve çekimlerde büründüğü halleri de epey konuşuldu.
Tabii bu kadar göz önünde olan ünlü şarkıcının özel hayatı da sürekli konuşuluyor. Kendisi uzun zamandır beraber olduğu Tolga Akış'la 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin evliliği sadece bir yıl sürmüştü.
Boşanmasının üzerinden çok da uzun bir süre geçmeyen ünlü şarkıcının hayatına Ali Can Ayyıldız adlı bir beyefendi girmişti. İkili epey romantik bir aşk yaşamaya başlamıştı.
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İspanya'da Primavera Müzik Festivali'nde tanışarak başladıkları ilişkileri bir yıl kadar süren Ali Can Yıldız ve Zeynep Bastık'ın aşkı da kısa zaman önce sona erdi.
Magazin D'nin özel haberine göre, ünlü şarkıcının hızına yetişemediğimiz aşk hayatında yeni bir gelişme yaşandı.
Bastık, şimdilerde Sandık Kokusu dizisine dahil olan oyuncu Serkay Tütüncü'yle aşk yaşamaya başladı.
Rol aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu ve ünlü şarkıcının "Chaplin" adlı tiyatro oyununda oldukça samimi bir şekilde görüntülendikleri de iddia edildi.
Peki siz Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün sürpriz aşkı hakkında ne düşünüyorsunuz? İlişkileri uzun ömürlü olur mu?
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