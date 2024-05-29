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Kasaba Doktoru'nun 'Bahar'ıydı: Oyuncu Gülşah Çomoğlu Hayatını Kaybetti!

Kasaba Doktoru'nun 'Bahar'ıydı: Oyuncu Gülşah Çomoğlu Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.05.2024 - 16:04

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok dizinin kadrosunda yer alan oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 38 yaşındaki genç oyuncu yaşam savaşını kaybetti.

Yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 38 yaşındaki genç oyuncu yaşam savaşını kaybetti.

Sevenlerini yasa boğan kara haber Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal'dan geldi. Acılı eş Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sevenlerini yasa boğan kara haber Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal'dan geldi. Acılı eş Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" notunu düştü.

Yüksek Sosyete dizisinde 'Begüm', Kasaba Doktoru dizisinde de 'Bahar' karakterine hayat veren Gülşah Çomoğlu, henüz 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına almıştı.

Yüksek Sosyete dizisinde 'Begüm', Kasaba Doktoru dizisinde de 'Bahar' karakterine hayat veren Gülşah Çomoğlu, henüz 2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına almıştı.

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