Gülşah Çomoğlu Kimdir? Gülşah Çomoğlu Dizileri ve Biyografisi

Çomoğlu, son olarak Kasaba Doktoru, Unutma Beni ve Yüksek Sosyete gibi ünlü dizilerde rol almıştı. Çomoğlu ayrıca ‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinde de rol almıştı.

Gülşah Çomoğlu'nun rol aldığı dizilerin yanısıra pek çok tiyatro oyununda da sahne almıştı.