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Gülşah Çomoğlu Kimdir? Gülşah Çomoğlu Dizileri ve Biyografisi

Gülşah Çomoğlu Kimdir? Gülşah Çomoğlu Dizileri ve Biyografisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.05.2024 - 16:06

Ünlü birçok dizide yer alan Gülşah Çomoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun acı haberini eşi sosyal medya hesabından duyurdu. Çomoğlu'nun iki yıldır kanser tedavisi aldığı öğrenildi.

Peki  Gülşah Çomoğlu kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Gülşah Çomoğlu Kimdir?

Gülşah Çomoğlu Kimdir?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. 

Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun oldu. 

Çomoğlu, mezuniyetinin ardından pek çok ünlü yapımda rol almaya başladı.

Gülşah Çomoğlu'nun Dizileri

Gülşah Çomoğlu'nun Dizileri

Çomoğlu, son olarak Kasaba Doktoru, Unutma Beni ve Yüksek Sosyete gibi ünlü dizilerde rol almıştı. Çomoğlu ayrıca ‘Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi’  dizisinde de rol almıştı.

Gülşah Çomoğlu'nun rol aldığı dizilerin yanısıra pek çok tiyatro oyununda da sahne almıştı.

Gülşah Çomoğlu Neden Hayatını Kaybetti?

Gülşah Çomoğlu Neden Hayatını Kaybetti?

38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Çomoğlu'nun vefat haberi ise eşi tarafından bu sözlerle duyuruldu;

'Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir.'

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