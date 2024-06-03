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Ahlat Ağacı Filminin Kamera Arkasıyla 6 Yıl Öncesine Keyifli Bir Yolculuk

Ahlat Ağacı Filminin Kamera Arkasıyla 6 Yıl Öncesine Keyifli Bir Yolculuk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 21:00

Başarılı çalışmalarıyla film sektörünün önde gelen isimlerinden Nuri Bilge Ceylan, YouTube hesabından filmlerinin kamera arası görüntülerini paylaşıyor. Nuri Bilge Ceylan’ı ve işlerini severek takip eden izleyicileri kamera arkası görüntülerini de film tadında seyrediyor.

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Senaryoda Ebru Ceylan ve Akın Aksu dokunuşları da olan filmin başrollerini Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar ve Hazar Ergüçlü paylaşıyor.

Senaryoda Ebru Ceylan ve Akın Aksu dokunuşları da olan filmin başrollerini Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar ve Hazar Ergüçlü paylaşıyor.

Kamera arkası belgeseliyle bizleri zamanda yolculuğa çıkaran Nuri Bilge Ceylan’ın filmi hala severek izlenenler arasında.

Kamera arkası belgeseliyle bizleri zamanda yolculuğa çıkaran Nuri Bilge Ceylan’ın filmi hala severek izlenenler arasında.

Ahlat'ın Yolculuğu - Ahlat Ağacı filmi Kamera Arkası Belgeseli 👇

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