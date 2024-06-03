Ahlat Ağacı Filminin Kamera Arkasıyla 6 Yıl Öncesine Keyifli Bir Yolculuk

Başarılı çalışmalarıyla film sektörünün önde gelen isimlerinden Nuri Bilge Ceylan, YouTube hesabından filmlerinin kamera arası görüntülerini paylaşıyor. Nuri Bilge Ceylan’ı ve işlerini severek takip eden izleyicileri kamera arkası görüntülerini de film tadında seyrediyor.