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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da internet aleminin en trajikomik X paylaşımlarıyla karşınızdayız. Çayınızı çorbanızı aldıysanız gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Berberlerin işi de zor...

2. Berberlerin işi de zor...
twitter.com

3. Metrobüse kumda yüzerek 3 dakika...

3. Metrobüse kumda yüzerek 3 dakika...
twitter.com

4. Paul sen de iyice dilimize düştün...

4. Paul sen de iyice dilimize düştün...
twitter.com

5. Hahahahahaha.

5. Hahahahahaha.
twitter.com
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6. Zagor diye bi' adam çıkarsa karşına kafanı çevir abla.

6. Zagor diye bi' adam çıkarsa karşına kafanı çevir abla.
twitter.com

7. Football Club değil Fight Club mübarek...

7. Football Club değil Fight Club mübarek...
twitter.com

8. İstisnasız...

9. Bi' tenis topu eksik...

9. Bi' tenis topu eksik...
twitter.com

10. Premium espri:

10. Premium espri:
twitter.com
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11. +1

11. +1
twitter.com

12. Bu hayatta bazen Lady Gaga gibi olacaksın, yalnız ama dik.

12. Bu hayatta bazen Lady Gaga gibi olacaksın, yalnız ama dik.
twitter.com

13. Nostalji sen başımıza bela olacaksın bu Ters Yüz 2'de ama bakalım hadi hayırlısı...

13. Nostalji sen başımıza bela olacaksın bu Ters Yüz 2'de ama bakalım hadi hayırlısı...
twitter.com

14. Çok iyi...

14. Çok iyi...

15. Belli oldu şimdi neden bu kadar hızlı film çektiği...

15. Belli oldu şimdi neden bu kadar hızlı film çektiği...
twitter.com

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