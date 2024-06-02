Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Kahkahaya Boğan X Kullanıcıları
Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da internet aleminin en trajikomik X paylaşımlarıyla karşınızdayız. Çayınızı çorbanızı aldıysanız gelin o paylaşımlara hep birlikte bakalım.
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1. Başlıyoruz!
2. Berberlerin işi de zor...
3. Metrobüse kumda yüzerek 3 dakika...
4. Paul sen de iyice dilimize düştün...
5. Hahahahahaha.
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6. Zagor diye bi' adam çıkarsa karşına kafanı çevir abla.
7. Football Club değil Fight Club mübarek...
9. Bi' tenis topu eksik...
10. Premium espri:
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11. +1
12. Bu hayatta bazen Lady Gaga gibi olacaksın, yalnız ama dik.
13. Nostalji sen başımıza bela olacaksın bu Ters Yüz 2'de ama bakalım hadi hayırlısı...
14. Çok iyi...
15. Belli oldu şimdi neden bu kadar hızlı film çektiği...
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