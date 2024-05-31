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Dune İsimli Gayrimenkul Yatırım Ofisine Goygoyculardan Efsane Yorumlar Geldi!

Dune İsimli Gayrimenkul Yatırım Ofisine Goygoyculardan Efsane Yorumlar Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 14:28

İkinci filmiyle gişede rekor kıran Dune serisinin goygoyunun sonu gelecek gibi değil. Her geçen gün sosyal medyada birbirinden komik Dune esprilerine denk geliyoruz. İşte sıradaki de onlardan biri. X'te @zkisekii adlı bir kullanıcı, adı 'Dune' olan bir gayrimenkul yatırım ofisinin fotoğrafını paylaştı. Tabii bundan sonra olanlar oldu.

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Denis Villeneuve tarafından ve Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan 'Dune' serisi vizyona giren ilk iki filmiyle sinema dünyasını adeta kasıp kavurdu.

Denis Villeneuve tarafından ve Frank Herbert'in 1965 yılında yazdığı aynı adlı romandan uyarlanan 'Dune' serisi vizyona giren ilk iki filmiyle sinema dünyasını adeta kasıp kavurdu.

Mart ayında vizyona giren ve oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh ve Austin Butler'in olduğu 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki', dünya çapında gişede rekor kırdı.

Mart ayında vizyona giren ve oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Florence Pugh ve Austin Butler'in olduğu 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki', dünya çapında gişede rekor kırdı.

Sosyal medyada da bir rekor kırdı diyebiliriz. Daha 'Dune'un ikinci filmi vizyona girmemişken Dune esprileri aldı başını gitti. Aylarda sosyal medya hesaplarımızda aniden karşımıza çıkan Dune esprilerine güldük.

Sosyal medyada da bir rekor kırdı diyebiliriz. Daha 'Dune'un ikinci filmi vizyona girmemişken Dune esprileri aldı başını gitti. Aylarda sosyal medya hesaplarımızda aniden karşımıza çıkan Dune esprilerine güldük.

Görünen o ki bu esprilerin sonu pek de gelmeyecek gibi. X'te @zkisekii adlı bir kullanıcı, adı "Dune" olan bir gayrimenkul yatırım ofisinin fotoğrafını paylaştı. Tabii dükkan goygoycuların diline fena düştü. Gelin bu fotoğrafa gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Görünen o ki bu esprilerin sonu pek de gelmeyecek gibi. X'te @zkisekii adlı bir kullanıcı, adı "Dune" olan bir gayrimenkul yatırım ofisinin fotoğrafını paylaştı. Tabii dükkan goygoycuların diline fena düştü. Gelin bu fotoğrafa gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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