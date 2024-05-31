Dune İsimli Gayrimenkul Yatırım Ofisine Goygoyculardan Efsane Yorumlar Geldi!

İkinci filmiyle gişede rekor kıran Dune serisinin goygoyunun sonu gelecek gibi değil. Her geçen gün sosyal medyada birbirinden komik Dune esprilerine denk geliyoruz. İşte sıradaki de onlardan biri. X'te @zkisekii adlı bir kullanıcı, adı 'Dune' olan bir gayrimenkul yatırım ofisinin fotoğrafını paylaştı. Tabii bundan sonra olanlar oldu.