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Titanik'in Kötü Adamı Zane, Marlon Brando'ya Benzerliğiyle Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı

Titanik'in Kötü Adamı Zane, Marlon Brando'ya Benzerliğiyle Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 16:31

Marlon Brando'nun biyografik filminin çekimleri devam ediyor. Tabii bu süreçte setten görüntüler de gelmeye başladı. Billy Zane geçtiğimiz hafta Brando'ya aşırı benzediği bir set görüntüsünü paylaşarak sosyal medyanın diline düştü. Gelin gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Amerikalı bir aktör ve yapımcı Billy Zane, Hollywood dünyasının en başarılı isimlerinden biri. Bütün dünya onu James Cameron'ın yönettiği 'Titanic' filmindeki kötü karakter olan Caledon Hockley rolüyle tanıyor.

Amerikalı bir aktör ve yapımcı Billy Zane, Hollywood dünyasının en başarılı isimlerinden biri. Bütün dünya onu James Cameron'ın yönettiği 'Titanic' filmindeki kötü karakter olan Caledon Hockley rolüyle tanıyor.

Ama biz onu Türkiye'de 'Titanik' filminin yanı sıra 2006 yılında vizyona giren 'Kurtlar Vadisi: Irak' filmindeki Sam William Marshall rolüyle daha çok biliyoruz.

Ama biz onu Türkiye'de 'Titanik' filminin yanı sıra 2006 yılında vizyona giren 'Kurtlar Vadisi: Irak' filmindeki Sam William Marshall rolüyle daha çok biliyoruz.

Kariyeri boyunca birçok farklı film ve dizi projesinde rol alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan 58 yaşındaki oyuncu şimdilerde dünyaca ünlü aktör Marlon Brando'un hayatını anlatan 'Waltzing with Brando' filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Kariyeri boyunca birçok farklı film ve dizi projesinde rol alan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan 58 yaşındaki oyuncu şimdilerde dünyaca ünlü aktör Marlon Brando'un hayatını anlatan 'Waltzing with Brando' filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Bill Fishman'ın üstlendiği ve başrollerinde Billy Zane'in yanı sıra Tia Carrere ve Richard Dreyfuss'un oynadığı film, Marlon Brando'nun Tahiti'deki küçük ve yaşanmaz bir adada dünyanın ilk ekolojik mükemmel inzivasını inşa etmek için bir Los Angeles mimarını işe almasını konu alıyor.

Yönetmenliğini Bill Fishman'ın üstlendiği ve başrollerinde Billy Zane'in yanı sıra Tia Carrere ve Richard Dreyfuss'un oynadığı film, Marlon Brando'nun Tahiti'deki küçük ve yaşanmaz bir adada dünyanın ilk ekolojik mükemmel inzivasını inşa etmek için bir Los Angeles mimarını işe almasını konu alıyor.

Zane, geçtiğimiz perşembe günü Instagram'da Brando'ya aşırı benzediği set görüntülerini yayınladı. Zane'in Brando'ya benzerliği sosyal medyanın diline düştü. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Zane, geçtiğimiz perşembe günü Instagram'da Brando'ya aşırı benzediği set görüntülerini yayınladı. Zane'in Brando'ya benzerliği sosyal medyanın diline düştü. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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