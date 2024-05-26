Titanik'in Kötü Adamı Zane, Marlon Brando'ya Benzerliğiyle Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı

Marlon Brando'nun biyografik filminin çekimleri devam ediyor. Tabii bu süreçte setten görüntüler de gelmeye başladı. Billy Zane geçtiğimiz hafta Brando'ya aşırı benzediği bir set görüntüsünü paylaşarak sosyal medyanın diline düştü. Gelin gelen yorumlara hep birlikte bakalım.