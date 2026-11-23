Almanya ve Danimarka'da Yüzlerce Okula Pazartesi Sabahı Bomba Tehdidi E-postası Geldi
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Almanya ve Danimarka genelindeki yüzlerce okula pazartesi sabahı e-posta yoluyla bomba tehdidi gönderildi. Almanya'da 450 okulun tehdit e-postalarından etkilendiği duyuruldu. Polis birimleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yetkililer, iletişime geçilen okullarda somut bir tehdide rastlanmadığını bildirdi.
Freiburg polisi tehdidi doğrulamadı.
Berlin ve Thüringen okulları açık tuttu.
Danimarka'da da soruşturma açıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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