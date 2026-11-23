Danimarka polisi, ülke genelindeki çeşitli okullara yönelik bomba tehditlerini soruşturduğunu bildirdi. Danimarkalı yetkililer de mevcut aşamada endişe edilecek bir durum bulunmadığını vurguladı. Avrupa'da son dönemde okulları, süpermarketleri, kan bankalarını, hava trafik sistemlerini ve yayın kuruluşlarını hedef alan asılsız ihbarlar ve siber saldırılar günlük yaşamı aksatıyor. Geçen hafta İspanya'da 10'dan fazla okul, e-posta yoluyla gelen bomba tehditleri yüzünden tahliye edildi. Bu ayın başlarında İtalya'da binlerce okula benzer e-postalar gönderilmiş, tahliye kararları alınmıştı. Birleşik Krallık'ta da aynı gün çeşitli ihbarlar yapıldı.