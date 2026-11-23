Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre 5199 ve 4915 sayılı kanunlar kapsamında aslan gibi tehlikeli ve yırtıcı yabani hayvanların bireysel olarak sahiplenilmesi ve bulundurulması yasak. Hukuken tüm hayvanlar evcil hayvan sayılmıyor. Konut yaşamı için genellikle kedi, köpek, kuş, balık ya da küçük kemirgenler evcil hayvan kapsamında değerlendiriliyor. Tehlike yaratabilecek hayvanların beslenip beslenemeyeceği ise hayvanın türüne, oluşturabileceği riske ve diğer sakinlere vereceği rahatsızlığa göre belirleniyor. Bu yüzden evlerde ve villalarda özel olarak bir aslanın eğitilmesi ya da beslenmesi mümkün değil.