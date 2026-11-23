Kayıp Aslan Halen Bulunamadı: Özel Villalardaki Egzotik Hayvanlar Türkiye'ye Hangi Yollardan Sokuluyor?
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İstanbul Sarıyer'de görülen dişi aslanın ev ortamında büyüdüğünün belirtilmesi, özel villalarda ve evlerde hangi hayvanların beslendiği sorusunu yeniden gündeme getirdi. Yaban hayvanı kaçakçılığında deniz yolunun sık kullanılan yöntemlerden biri olduğu değerlendiriliyor. Aslan ve kaplan gibi büyük yırtıcıların bu yolla henüz yavruyken taşınabildiği söyleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre kanunlar bu hayvanların evde bulundurulması konusunda net bir sınır çiziyor.
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Yolda yürürken aslan karşına çıksa ne yaparsın?
Villada aslan beslemek mümkün değil.
Büyük yırtıcılar yavruyken taşınıyor.
Benzer olaylar daha önce de yaşandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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