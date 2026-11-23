Finali buruk bulanların başında Nihan'lı bir mutlu son bekleyenler geldi. Bazı izleyiciler yüzleşmeleri ve şarkı seçimlerini övse de final sezonunun kendilerini tam olarak tatmin etmediğini dile getirdi.

Bir kısım seyirci ise dizinin üçüncü sezonda final yapsaydı zirvede kalacağını savundu. Baki'yi eşi ve çocuklarıyla mutlu bir sahnede görmek isteyenler ya da birkaç yıl ileri atlayan bir final bekleyenler de oldu. Öte yandan Kibariye tercihi de izleyiciyi ikiye böldü: kimi sesin dizinin ruhuna çok yakıştığını söyledi, kimi önceki sezonların şarkılarını aradı.