Ahmet Kural'lı Gassal'ın Finalini İzleyenler İkiye Bölündü: Kimi Bayıldı, Kimi Nihan'ı Sordu
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Ahmet Kural'ın Baki'sine veda zamanı geldi. tabii'nin fenomen dizisi Gassal, 19 Kasım'da yayına giren dördüncü ve final sezonuyla hikâyesini tamamladı. Sezonu bitirenler sosyal medyaya akın etti; kimi finali 'çıtayı arşa yükseltti' diye övdü, kimi ise Nihan'lı bir son bekliyordu.
Dikkat: Bu içerik final sezonuna dair spoiler içerir.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Dört sezonluk yolculuk "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla tamamlandı.
İzleyicilerin büyük kısmı finali "dört sezonun hakkını veren bir kapanış" olarak gördü.
Ancak herkes aynı fikirde değildi: Nihan ve "keşke 3. sezonda bitseydi" yorumları da gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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