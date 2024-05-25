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'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 16:58

Başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün oynadığı 'Furiosa: A Mad Max Saga' vizyona girdi. Gelin filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Yönetmenliğini George Miller'in üstlendiği ve başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün oynadığı 'Furiosa: A Mad Max Saga', 77. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve 6 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Yönetmenliğini George Miller'in üstlendiği ve başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth'ün oynadığı 'Furiosa: A Mad Max Saga', 77. Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve 6 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

2015 yapımı 'Fury Road' filminden öncesini anlatan ve kıyamet sonrası bir dünyada geçen 'Furiosa'da başrolü Charlize Theron'dan devralan Taylor-Joy canlandırıyor.

2015 yapımı 'Fury Road' filminden öncesini anlatan ve kıyamet sonrası bir dünyada geçen 'Furiosa'da başrolü Charlize Theron'dan devralan Taylor-Joy canlandırıyor.

Film, genç Furiosa'nın savaş lordu Dementus liderliğindeki bir grup haydut tarafından kaçırılıp hapsedilmesini konu alıyor.

Film, genç Furiosa'nın savaş lordu Dementus liderliğindeki bir grup haydut tarafından kaçırılıp hapsedilmesini konu alıyor.

Yıllardır heyecanla beklenen film nihayet 24 Mayıs'ta vizyona girdi. Gelin filmi izleyenlerden hangi tepkiler geldiğine hep birlikte bakalım.

Yıllardır heyecanla beklenen film nihayet 24 Mayıs'ta vizyona girdi. Gelin filmi izleyenlerden hangi tepkiler geldiğine hep birlikte bakalım.
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