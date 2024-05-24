Kaan Urgancıoğlu'nun Başrolde Olduğu Netflix Filmi 'Sen Büyümeye Bak'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Kaan Urgancıoğlu'nun Başrolde Olduğu Netflix Filmi 'Sen Büyümeye Bak'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2022 yılında yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin devamı niteliğinde olan 'Sen Büyümeye Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi.
Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü Aslı Enver ile paylaştığı ilk filmde ikili Fırat ve Melisa adlarında bir çifti canlandırıyordu. Filmde bekar bir anne olan Melisa'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra oğlu Can'ı emanet ettiği Fırat ile aşklarını izlemiştik.
'Sen Büyümeye Bak' filminde ise hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Filmde sevdiği kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam etmesi ve birbirlerini iyileştirmeleri konu alınıyor.
Bu filmde Kaan Urgancıoğlu'na Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyor. Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncular kadroda yer alıyor.
Filmi izleyenlerin ilk yorumlarına genel olarak bakıldığında film beğenilmiş diyebiliriz. Gelin isterseniz o yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın