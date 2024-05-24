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Kaan Urgancıoğlu'nun Başrolde Olduğu Netflix Filmi 'Sen Büyümeye Bak'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Kaan Urgancıoğlu'nun Başrolde Olduğu Netflix Filmi 'Sen Büyümeye Bak'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 14:33

Kaan Urgancıoğlu ile Melisa Aslı Pamuk'un başrollerde oynadığı 'Sen Yaşamaya Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi. Gelin önce filmin ayrıntılarına sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2022 yılında yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin devamı niteliğinde olan 'Sen Büyümeye Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi.

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ve 2022 yılında yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' filminin devamı niteliğinde olan 'Sen Büyümeye Bak' filmi Netflix'te gösterime girdi.

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü Aslı Enver ile paylaştığı ilk filmde ikili Fırat ve Melisa adlarında bir çifti canlandırıyordu. Filmde bekar bir anne olan Melisa'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra oğlu Can'ı emanet ettiği Fırat ile aşklarını izlemiştik.

Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü Aslı Enver ile paylaştığı ilk filmde ikili Fırat ve Melisa adlarında bir çifti canlandırıyordu. Filmde bekar bir anne olan Melisa'nın hasta olduğunu öğrendikten sonra oğlu Can'ı emanet ettiği Fırat ile aşklarını izlemiştik.

'Sen Büyümeye Bak' filminde ise hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Filmde sevdiği kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam etmesi ve birbirlerini iyileştirmeleri konu alınıyor.

'Sen Büyümeye Bak' filminde ise hikaye kaldığı yerden devam ediyor. Filmde sevdiği kadını kaybeden bir baba ile oğlunun hayatlarına devam etmesi ve birbirlerini iyileştirmeleri konu alınıyor.

Bu filmde Kaan Urgancıoğlu'na Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyor. Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncular kadroda yer alıyor.

Bu filmde Kaan Urgancıoğlu'na Melisa Aslı Pamuk eşlik ediyor. Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncular kadroda yer alıyor.

Filmi izleyenlerin ilk yorumlarına genel olarak bakıldığında film beğenilmiş diyebiliriz. Gelin isterseniz o yorumlara hep birlikte bakalım.

Filmi izleyenlerin ilk yorumlarına genel olarak bakıldığında film beğenilmiş diyebiliriz. Gelin isterseniz o yorumlara hep birlikte bakalım.
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