Netflix'teki Squid Game Dizisine Benzetilen 'The 8 Show'u İzleyen Herkes Çok Bayıldı!
Netflix'teki Squid Game Dizisine Benzetilen 'The 8 Show'u İzleyen Herkes Çok Bayıldı!
Netflix'te gösterime giren 'The 8 Show' dizisi şimdiden popüler bir hale geldi. İzleyicilerin 'Squid Game'e benzettiği dizinin ayrıntılarına ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.
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Güney Kore'nin fenomen dizisi Squid Game tam üç yıl önce ilk sezonuyla dünya çapında ortalığı yıkıp geçmişti. Dizinin bir reality şovu yayınlansa da hayranlar heyecanla önümüzdeki aralık ayında gösterilmesi planlanan ikinci sezonu merakla bekliyorlar.
Ama Squid Game'in yarattığı o eşsiz heyecanı şimdilerde başka bir dizide bulmak mümkün. Netflix, hayatta kalma temalı yeni bir Güney Kore dizisi olan 'The 8 Show' ile seyircileri heyecanlandırmaya devam ediyor.
Han Jae-rim tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee, Park Jeong-min, Lee Yul-eum ve Park Hae-joon'un oynadığı diziden beklentiler yüksek.
Dizi, sekiz kata bölünmüş gizli bir alanda mahsur kalan ve "zaman biriktikçe para kazandıkları" tatlı, komik ama tehlikeli bir gösteriye katılan sekiz kişinin hikayesini anlatıyor.
İzleyiciler genellikle 'The 8 Show'u Netflix'in hit dizisi 'Squid Game'e benzemesinden memnun. Zira dizinin 'Squid Game' kadar travmatize edici ve muhteşem olduğunu düşünüyorlar. Gelin Netflix'in bu yeni çarpıcı dizisi 'The 8 Show'u izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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