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İzleyiciye Seks Sahnesi Uyarısı Yapılan Bridgerton'ın 3. Sezonuna İzleyicilerden İlk Tepkiler Geldi!

İzleyiciye Seks Sahnesi Uyarısı Yapılan Bridgerton'ın 3. Sezonuna İzleyicilerden İlk Tepkiler Geldi!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 14:05

3. sezonda Colin ve Penelope'nin aşkına odaklanan Netflix dizisi Bridgerton bugün gösterime girdi. Gelin tüm zamanların en çok izlenen ve yeni sezonu merakla beklenen diziye gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ın heyecanla beklenen 3. sezonundan ilk bölümler bugün (16 Mayıs) Netflix'te gösterime girdi.

Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ın heyecanla beklenen 3. sezonundan ilk bölümler bugün (16 Mayıs) Netflix'te gösterime girdi.

Julia Quinn'in romanlarındaki rekabetçi sosyete dünyasına dayanan ve tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi, Bridgerton ailesine ve dizide önemli karakterlere sahip Featherington ailesine odaklanıyor.

Julia Quinn'in romanlarındaki rekabetçi sosyete dünyasına dayanan ve tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan dizi, Bridgerton ailesine ve dizide önemli karakterlere sahip Featherington ailesine odaklanıyor.

Bridgerton'ın ikinci sezonu Anthony Bridgerton ve Kate'in aşkına odaklanmıştı. Herkesin birer birer aşkı bulduğu dizinin üçüncü sezonunda ise Colin ve Penelope'nin aşkı ekranlara geliyor.

Bridgerton'ın ikinci sezonu Anthony Bridgerton ve Kate'in aşkına odaklanmıştı. Herkesin birer birer aşkı bulduğu dizinin üçüncü sezonunda ise Colin ve Penelope'nin aşkı ekranlara geliyor.

Hatırlarsanız dizinin başrollerinde oynayan Nicola Coughlan ve Luke Newton, izleyicileri seks sahnesi konusunda uyarmıştı. İkili, dizinin hayranlarının gelecek bölümleri büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte izlememelerini söylemişti.

Hatırlarsanız dizinin başrollerinde oynayan Nicola Coughlan ve Luke Newton, izleyicileri seks sahnesi konusunda uyarmıştı. İkili, dizinin hayranlarının gelecek bölümleri büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte izlememelerini söylemişti.

Ne diyelim biz de Bridgerton hayranlarının bu önemli uyarıya kulak astıklarını umut ederek üçüncü sezonu izleyenler neler demiş, ne yorumlar yapmış gelin hemen bi' bakalım.

Ne diyelim biz de Bridgerton hayranlarının bu önemli uyarıya kulak astıklarını umut ederek üçüncü sezonu izleyenler neler demiş, ne yorumlar yapmış gelin hemen bi' bakalım.
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Başlıyoruz!

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