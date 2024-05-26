Başrolünde Jennifer Lopez'in Oynadığı Netflix'teki 'Atlas' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Başrolünde Jennifer Lopez'in Oynadığı Netflix'teki 'Atlas' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Jennifer Lopez'in başrolde oynadığı 'Atlas' filmi Netflix'te gösterime girdi. İnsanın yapay zekayla mücadelesini anlatan film eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi. Peki filmi izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte sosyal medyadaki yorumlara bakalım.
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Başrolünde Jennifer Lopez'in yer aldığı ve Brad Peyton'un yönettiği 'Atlas' filmi 24 Mayıs'ta Netflix'te gösterime girdi. Apokaliptik bir gelecekte geçen film, insanlığın bir yapay zeka robotunu durdurma mücadelesini konu alıyor.
Atlas'ta Jennifer Lopez'e Simu Liu, Sterling K. Brown ve Mark Strong gibi oyuncular eşlik ediyor. Lopez'in Atlas Shepherd karakterini canlandırdığı film, tüm ömrünü Harlan adındaki bir yapay zeka robotunu avlamaya adamış bir veri analistinin mücadelesini konu alıyor.
'Atlas' filmi son yılların en tartışmalı konularından biri olan yapay zeka ve insan ilişkisini ekranlara getiriyor. Yapay zeka insanlığa tehdit olabilir mi ya da hepimizi yok edebilir mi sorularını izleyiciye sorduruyor.
Ancak izleyenlerin ve eleştirmenlerin filmle ilgili görüşleri pek olumlu değil. Film, Rotten Tomatoes sitesinde 60 yorum aldı ve bunlardan sadece %17'si olumlu. Sitedeki puanı ise 10 üzerinden 3.9.
Web sitesinde Atlas hakkında yazanlar ise şöyle:
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Peki Netflix'te izlenme sıralarında boy gösteren Atlas filmini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte filme gelen tepkilere bakalım.
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