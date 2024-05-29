Paul Mescal ile Daisy Edgar-Jones'tan 'Normal People' Hayranlarını Heyecanlandıracak Bir Paylaşım Geldi
Paul Mescal ile Daisy Edgar-Jones'tan 'Normal People' Hayranlarını Heyecanlandıracak Bir Paylaşım Geldi
'Normal People'ın yıldızları Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal'ın paylaşılan bir özçekimi dizinin hayranlarının aklına yeni sezon geleceğini getirdi. Detaylar içerikte!
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Sally Rooney'nin aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Daisy Edgar-Jones ve Paul Mescal'ın oynadığı 'Normal People' son zamanların en çok sevilen dizilerinden biri.
Marianne ile Connell'ın arasında liseden üniversiteye kadar süregelen karmaşık romantizmi konu alan dizi 12 bölümden oluşan ilk sezonuyla 2020 yılında tüm dünyayı resmen kasıp kavurmuştu.
Tabii izleyen herkesi kendisine hayran bırakan ilk sezondan sonra hayranlar dizinin ikinci sezonunu dört gözle bekler olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Daisy Edgar-Jones'un yaptığı bir Instagram paylaşımı bu heyecanı daha da alevledi.
Dizide Marianne Sheridan karakterini canlandıran Daisy Edgar-Jones, rol arkadaşı Paul Mescal ile bir özçekim paylaştı ve "Paylaşacak haberlerimiz var!!" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı hayranların akıllarına tek bir düşünceyi getirdi.
Acaba 'Normal People'ın ikinci sezonu mu geliyor? Dizinin yapım şirketi Element Pictures'ın bu paylaşımı Instagram hikayelerinde paylaşması bu iddiayı kuvvetlendirdi. Hulu ve Element Pictures resmi bir açıklama yapmadı ancak her an her şey olabilir.
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Peki Daisy Edgar-Jones'un bu paylaşımı ve 'Normal People'ın yeni sezonunun geleceğinin iddiaları sosyal medyada nasıl konuşuldu? Gelin hep birlikte yorumlara bakalım.
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