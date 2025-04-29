2500 Lira Masraf Yaptığı İş Görüşmesinden Red Yiyen X Kullanıcısı İsyan Etti

Yeni bir işe girdiyseniz ve birikiminiz yoksa ilk aylar borç, avans, yeni borç ekseninde devam eder. Bunun üzerine çalışacağınız yere vermek üzere belgeler olsun, iş yerinde kabul edilen kıyafetler olsun bir sürü de masrafa girişirsiniz. Eğer tüm bu yapılanlardan sonra iş yeri tarafından red yerseniz. Kısıtlı paranızı da maaşı dahi alınmamış bir iş için harcamış olursunuz. Bir X kullanıcısı da anlattığına göre bir restoranla görüştü, kendisinden bazı şartlar istendi. O şartlar için para harcadıktan sonra işe kabul edilmediğini öğrendi ve bu duruma isyan etti.