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2500 Lira Masraf Yaptığı İş Görüşmesinden Red Yiyen X Kullanıcısı İsyan Etti

2500 Lira Masraf Yaptığı İş Görüşmesinden Red Yiyen X Kullanıcısı İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.04.2025 - 14:35

Yeni bir işe girdiyseniz ve birikiminiz yoksa ilk aylar borç, avans, yeni borç ekseninde devam eder. Bunun üzerine çalışacağınız yere vermek üzere belgeler olsun, iş yerinde kabul edilen kıyafetler olsun bir sürü de masrafa girişirsiniz. Eğer tüm bu yapılanlardan sonra iş yeri tarafından red yerseniz. Kısıtlı paranızı da maaşı dahi alınmamış bir iş için harcamış olursunuz. Bir X kullanıcısı da anlattığına göre bir restoranla görüştü, kendisinden bazı şartlar istendi. O şartlar için para harcadıktan sonra işe kabul edilmediğini öğrendi ve bu duruma isyan etti.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Kullanıcının işletme sahibiyle yaşadığı diyalog da şöyle;

Kullanıcının işletme sahibiyle yaşadığı diyalog da şöyle;

Bazıları hayal kırıklığına uğrayan X kullanıcısının üslubunu eleştirse de tepkiler destekleyici nitelikteydi.

Bazıları hayal kırıklığına uğrayan X kullanıcısının üslubunu eleştirse de tepkiler destekleyici nitelikteydi.
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Kıyafeti işverenin ödemesi gerektiği savunuldu.

Kıyafeti işverenin ödemesi gerektiği savunuldu.
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Zaten yetersiz olan maaşların üstüne böyle talepler gelmesi de eleştirildi.

Zaten yetersiz olan maaşların üstüne böyle talepler gelmesi de eleştirildi.
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Çalışmak için para verenler de var.

Çalışmak için para verenler de var.
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Paylaşımın yayılmasıyla işletmenin Google sayfasına şikayette bulunanlar oldu.

Paylaşımın yayılmasıyla işletmenin Google sayfasına şikayette bulunanlar oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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