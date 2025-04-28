Etsiz Çiğ Köfteden Yapılan Hamburgere İki Çift Lafı Olan Kişiler
İçi boş baklava, etsiz dürüm, malzemesiz tost... Türkiye'nin son yıllarda dünya rekoruna koştuğu yüksek gıda enflasyonu vatandaş kadar işletmeleri de daha ekonomik çözümler üretmeye zorluyor. En son fast food icadı ise etsiz olduğu için çiğ köfte olarak tanımlanması dahi tartışılan etsiz çiğ köfte firmasının tüketicinin beğenisine sunduğu çiğ köfte burger. Köfte veya tavuk parçası yerine bir kalıba alınmış çiğ köftenin servis edilmesi sosyal medyada günün en çok konuşulanlar arasına girdi.
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Ürünün tanıtımı şu şekilde;
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Ancak yorumlar video kadar pozitif değil.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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