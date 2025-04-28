Etsiz Çiğ Köfteden Yapılan Hamburgere İki Çift Lafı Olan Kişiler

İçi boş baklava, etsiz dürüm, malzemesiz tost... Türkiye'nin son yıllarda dünya rekoruna koştuğu yüksek gıda enflasyonu vatandaş kadar işletmeleri de daha ekonomik çözümler üretmeye zorluyor. En son fast food icadı ise etsiz olduğu için çiğ köfte olarak tanımlanması dahi tartışılan etsiz çiğ köfte firmasının tüketicinin beğenisine sunduğu çiğ köfte burger. Köfte veya tavuk parçası yerine bir kalıba alınmış çiğ köftenin servis edilmesi sosyal medyada günün en çok konuşulanlar arasına girdi.