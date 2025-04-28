onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Etsiz Çiğ Köfteden Yapılan Hamburgere İki Çift Lafı Olan Kişiler

Etsiz Çiğ Köfteden Yapılan Hamburgere İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2025 - 16:33

İçi boş baklava, etsiz dürüm, malzemesiz tost... Türkiye'nin son yıllarda dünya rekoruna koştuğu yüksek gıda enflasyonu vatandaş kadar işletmeleri de daha ekonomik çözümler üretmeye zorluyor. En son fast food icadı ise etsiz olduğu için çiğ köfte olarak tanımlanması dahi tartışılan etsiz çiğ köfte firmasının tüketicinin beğenisine sunduğu çiğ köfte burger. Köfte veya tavuk parçası yerine bir kalıba alınmış çiğ köftenin servis edilmesi sosyal medyada günün en çok konuşulanlar arasına girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ürünün tanıtımı şu şekilde;

Ancak yorumlar video kadar pozitif değil.

Ancak yorumlar video kadar pozitif değil.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın