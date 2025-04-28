"Demokrasi Tartışılmalı" Diyen AKP'li Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz Tartışma Yarattı
Özellikle 2017 Referandumu sonrası gelen sistem değişikliğinin ardından Türkiye'deki demokrasi dünyada pek çok kuruluş tarafından incelenmeye alındı. Economist Intelligence Unit'in kapsamlı raporuna göre Türkiye bir süredir tam demokrasiden çıkıp karma bir rejime dönüştü. 19 Mart İmamoğlu Operasyonu ile dünya basınında da pek çok makale gündeme düştü. Türkiye içinde de demokrasi kavramını sorgulamalar başladı. AKP'li gazeteci Taha Hüseyin Karagöz demokrasinin artık sorgulanması gereken bir kavram olduğunu savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karagöz popülizmin seçim sonuçlarını etkilemesi nedeniyle demokrasinin tartışmaya açık bir kavram olduğunu savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler şöyle;
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın