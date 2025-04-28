"Demokrasi Tartışılmalı" Diyen AKP'li Gazeteci Hüseyin Taha Karagöz Tartışma Yarattı

Özellikle 2017 Referandumu sonrası gelen sistem değişikliğinin ardından Türkiye'deki demokrasi dünyada pek çok kuruluş tarafından incelenmeye alındı. Economist Intelligence Unit'in kapsamlı raporuna göre Türkiye bir süredir tam demokrasiden çıkıp karma bir rejime dönüştü. 19 Mart İmamoğlu Operasyonu ile dünya basınında da pek çok makale gündeme düştü. Türkiye içinde de demokrasi kavramını sorgulamalar başladı. AKP'li gazeteci Taha Hüseyin Karagöz demokrasinin artık sorgulanması gereken bir kavram olduğunu savundu.