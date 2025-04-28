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Ev Hapsinde Olan Gazeteci İsmail Saymaz Uzun Süren Sessizliğini Bozdu

Ev Hapsinde Olan Gazeteci İsmail Saymaz Uzun Süren Sessizliğini Bozdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2025 - 13:08

Gazeteci ve TV yorumcusu İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın İBB ile ilgili soruşturma nedeniyle değil 12 yıl önceki Gezi eylemleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilmişti. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tahliye edilen Saymaz elektronik kelepçeyle ev hapsindeydi ve uzun süre açıklama yapmadı. İsmail Saymaz haftalar sonra X hesabından açıklama yaptı.

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İsmail Saymaz hakkında açılan davalar hakkında bir paylaşımda bulundu.

İsmail Saymaz hakkında açılan davalar hakkında bir paylaşımda bulundu.

Gezi eylemleri, CHP Kurultayı ve Halk TV'de geçen bir KJ olayı başlıklı açıklamalar yaptı.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle;

Saymaz'ın paylaşımı şöyle;

Yeniden merhaba. Nihayet yedek SIM kartıma ve hesabıma kavuştum.

Bugün ev hapsinde 38. günüm…

Ev hapsi ve elektronik kelepçeye yaptığımız itiraz maalesef reddedildi.

Bu süreçte hakkımda iki soruşturma ve bir dava açıldı.

Bunlarla ilgili bilgi vermek isterim:

GEZİ: Gezi olayları kapsamında hükümeti yıkmaya teşebbüse yardımla suçlanıyorum. 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu soruşturma kapsamında ev hapsi tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanıyor. Ayrıca iki pasaportum iptal edildi.

CHP KURULTAYI: Bir müfterinin iftiralarıyla Ankara’daki CHP kurultayı soruşturmasına dahil edildim. Bu iftiralar doğru kabul edilerek, ifadem alınmadan hesaplarım incelendi. Kurultayda şaibe iddiasıyla ilgisi olmayan bilgiler itibar suikasti için kullanılıyor. Ev hapsinde olduğum için ifademin alınmasını bekliyorum.

KJ DAVASI: Halk TV’de bir yayında KJ’de geçen ifadelerden ötürü Bakırköy Adliyesi’nde hakkımda halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan dava açıldı. İlk duruşmaya ev hapsi nedeniyle katılamadım. Bu arada Bakırköy Adliyesi basın savcılığında birden fazla soruşturmam sürüyor.

Bütün destek ve dayanışma mesajlarınız için teşekkür ederim.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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