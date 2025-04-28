Ev Hapsinde Olan Gazeteci İsmail Saymaz Uzun Süren Sessizliğini Bozdu
Gazeteci ve TV yorumcusu İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'na 19 Mart'ta yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Saymaz'ın İBB ile ilgili soruşturma nedeniyle değil 12 yıl önceki Gezi eylemleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilmişti. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tahliye edilen Saymaz elektronik kelepçeyle ev hapsindeydi ve uzun süre açıklama yapmadı. İsmail Saymaz haftalar sonra X hesabından açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsmail Saymaz hakkında açılan davalar hakkında bir paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saymaz'ın paylaşımı şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın