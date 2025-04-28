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Pozitif Başlıklarla Olumsuz Haberlere Savaş Açan TGRT'ye Başlık Önerileri

Pozitif Başlıklarla Olumsuz Haberlere Savaş Açan TGRT'ye Başlık Önerileri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2025 - 11:47

Hükümete yakın medya kuruluşlarının okuyucuları ve izleyicilerine Norveç'te yaşıyor hissi vermek istemeleri uzun süredir halkın dikkatini çeken hususlardan. Hatta bir süredir zam kelimesi yerini fiyat güncellemesine, istifa kelimesi yerini görevden affını istemeye bıraktı. Ancak geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bir WhatsApp konuşmasına göre mevcut pozitif basma hali de yeterli gelmiş olmayacak ki TGRT Genel Yayın Yönetmeni bir haber KJ'si yüzünden azarlandı. Biz de ülkemizdeki olumsuzlukları pozitif basarak defedecek olası başlıkları derledik.

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Mücahid Ören'in eşi aynı zamanda İhlas Medya Grubu başkanı Aslıhan Ören geçtiğimiz gün gündeme geldi.

Mücahid Ören'in eşi aynı zamanda İhlas Medya Grubu başkanı Aslıhan Ören geçtiğimiz gün gündeme geldi.

TGRT ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı WhatsApp grubunda Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin azarlandığına dair olduğu iddia edilen yazışmalarda Aslıhan Ören 'Yoksulluk çocukları çalışmaya zorluyor' KJ'sinden rahatsızlığını böyle dile getirdi...

Bizim de ülkenin artık kronikleşen sorunlarının yer aldığı haberlere bazı pozitif başlık önerilerimiz var.

Bizim de ülkenin artık kronikleşen sorunlarının yer aldığı haberlere bazı pozitif başlık önerilerimiz var.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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