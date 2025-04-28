Pozitif Başlıklarla Olumsuz Haberlere Savaş Açan TGRT'ye Başlık Önerileri
Hükümete yakın medya kuruluşlarının okuyucuları ve izleyicilerine Norveç'te yaşıyor hissi vermek istemeleri uzun süredir halkın dikkatini çeken hususlardan. Hatta bir süredir zam kelimesi yerini fiyat güncellemesine, istifa kelimesi yerini görevden affını istemeye bıraktı. Ancak geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen bir WhatsApp konuşmasına göre mevcut pozitif basma hali de yeterli gelmiş olmayacak ki TGRT Genel Yayın Yönetmeni bir haber KJ'si yüzünden azarlandı. Biz de ülkemizdeki olumsuzlukları pozitif basarak defedecek olası başlıkları derledik.
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Mücahid Ören'in eşi aynı zamanda İhlas Medya Grubu başkanı Aslıhan Ören geçtiğimiz gün gündeme geldi.
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Bizim de ülkenin artık kronikleşen sorunlarının yer aldığı haberlere bazı pozitif başlık önerilerimiz var.
İNTERNET BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE
HALK BAHARI SOKAKTA KARŞILADI
VEGANLIK YÜKSELİŞTE
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GIDA İSRAFINA SAVAŞ AÇTIK
VELİLER HİZMETLİLERE ZAHMET OLMASIN DİYE SEFERBER OLDU
HAYATA DAHA ERKEN ATILIYORLAR
SALDA GÖLÜ JİLET GİBİ OLDU, TOZ TOPRAK ORTADAN KALKTI
HALKTAN BOYKOT ÇAĞRILARINA TOKAT GİBİ CEVAP
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BU YAZ LİMONATAYA DOYACAĞIZ
YABANCI YATIRIMCIDAN TÜRKİYE'YE İLGİ
%51'İ VERGİ DEĞİL
İŞLİLİK RAKAMLARI DA AÇIKLANDI
ÇEVRE DUYARLILIĞI ZİRVEDE
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BU YAŞTA BU ENERJİ! SAATLERDİR AYAKTALAR!
GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ
TÜRKİYE'DEN BATI'YA ŞEFFAFLIK DERSİ
TEYZE ANNE YARISIDIR
YEMEKLERİNE SEVGİLERİNİ KATTILAR
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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