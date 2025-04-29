Gazeteci Merve Şebnem Oruç Devlet Hastanesinde Yaşadığı Skandal Olayları Paylaştı
Sağlık alanında pek çok sıkıntılar yaşanıyor. İleri tarihli randevular, kimi hastanelerde uzman doktor olmaması, acil servislerdeki öncelik sorunları derken vatandaş bazı personelin tutumundan da şikayetçi olabiliyor. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ise geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi ve kendisinin gördüğü kötü muameleyi paylaştı. 112'den tedavi sürecine kadar anlattığı süreç yüz binlerce görüntülenme aldı.
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Evet, Mazhar Osman bir zamanlar sadece Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak bilinirdi.
Bir hastanın ve hasta yakınının en temel hakkı, onun tedavisinden sorumlu doktoru tanımaktır, değil mi?
Oruç olayın yayılmasının ardından bir dizi açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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