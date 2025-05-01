Camına Astığı Yazıyla Duygulandıran Çiğ Köfteci "Böyle İnsanlar da Var" Dedirtti
Kadına şiddet ve kadın cinayetleri asla gündemden düşmemesi gereken konulardan. Ancak medyada önümüze o kadar olumsuz görüntüler düşüyor ki bu konuda duyarlı olan vatandaşların varlığını unutabiliyoruz. Ankara'nın Dikimevi semtinde esnaflık yapan bir vatandaş ise camına astığı yazıyla dikkat çekti. Paylaşım hem duygulandırdı hem de kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda hepimizin yapabileceği küçük ama etkili eylemler olduğunu öğretti.
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Geçtiğimiz gün şu paylaşım dikkat çekmişti...
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Camda yazanlar şöyleydi;
Yorumlar ise şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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