Camına Astığı Yazıyla Duygulandıran Çiğ Köfteci "Böyle İnsanlar da Var" Dedirtti

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri asla gündemden düşmemesi gereken konulardan. Ancak medyada önümüze o kadar olumsuz görüntüler düşüyor ki bu konuda duyarlı olan vatandaşların varlığını unutabiliyoruz. Ankara'nın Dikimevi semtinde esnaflık yapan bir vatandaş ise camına astığı yazıyla dikkat çekti. Paylaşım hem duygulandırdı hem de kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda hepimizin yapabileceği küçük ama etkili eylemler olduğunu öğretti.