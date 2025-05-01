onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Camına Astığı Yazıyla Duygulandıran Çiğ Köfteci "Böyle İnsanlar da Var" Dedirtti

Camına Astığı Yazıyla Duygulandıran Çiğ Köfteci "Böyle İnsanlar da Var" Dedirtti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.05.2025 - 15:47

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri asla gündemden düşmemesi gereken konulardan. Ancak medyada önümüze o kadar olumsuz görüntüler düşüyor ki bu konuda duyarlı olan vatandaşların varlığını unutabiliyoruz. Ankara'nın Dikimevi semtinde esnaflık yapan bir vatandaş ise camına astığı yazıyla dikkat çekti. Paylaşım hem duygulandırdı hem de kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda hepimizin yapabileceği küçük ama etkili eylemler olduğunu öğretti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz gün şu paylaşım dikkat çekmişti...

Geçtiğimiz gün şu paylaşım dikkat çekmişti...
twitter.com

Camda yazanlar şöyleydi;

Camda yazanlar şöyleydi;

'TEDRİGİN HİSSEDİYORSAN

DÜKKANA GİR KARDEŞİM!

HİÇBİR ŞEY SENDEN ÖNEMLİ

DEĞİL.

KADINA ŞİDDETE VE KADIN

CİNAYETLERİNE HAYIR!!!'

Yorumlar ise şöyle;

Yorumlar ise şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın