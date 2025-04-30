İlişkilerde Büyük Konuşmamak Gerektiğini Yüzükleriyle Kanıtlayan Çiftler
Mevzu gönül işleri olunca her ne kadar uğraşsanız da taktik, teknik işe yaramayabiliyor. Yapmam denen şeyler yapılıyor, dönülmez denen yeminlerden dönülüyor. Maksat gönüllerin bir olması olduğundan bu tip şeyler de ilişkinin tuzu biberi olarak görülüyor. Bir X kullanıcısının o dönemki sevgilisiyle mesajlaşmasının ardından yaptığı paylaşım olmaz dememek gerektiğini gösterdi. Üstüne benzer geri dönüşleri yapanlar da durumu bir sosyal medya akımı haline getirdi.
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Akımı başlatan paylaşım şöyle;
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Aşkı gururun önüne koyan diğer çiftlerimiz de bunlar;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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