onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkilerde Büyük Konuşmamak Gerektiğini Yüzükleriyle Kanıtlayan Çiftler

İlişkilerde Büyük Konuşmamak Gerektiğini Yüzükleriyle Kanıtlayan Çiftler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.04.2025 - 23:22 Son Güncelleme: 30.04.2025 - 23:32

Mevzu gönül işleri olunca her ne kadar uğraşsanız da taktik, teknik işe yaramayabiliyor. Yapmam denen şeyler yapılıyor, dönülmez denen yeminlerden dönülüyor. Maksat gönüllerin bir olması olduğundan bu tip şeyler de ilişkinin tuzu biberi olarak görülüyor. Bir X kullanıcısının o dönemki sevgilisiyle mesajlaşmasının ardından yaptığı paylaşım olmaz dememek gerektiğini gösterdi. Üstüne benzer geri dönüşleri yapanlar da durumu bir sosyal medya akımı haline getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akımı başlatan paylaşım şöyle;

Akımı başlatan paylaşım şöyle;

Aşkı gururun önüne koyan diğer çiftlerimiz de bunlar;

Aşkı gururun önüne koyan diğer çiftlerimiz de bunlar;
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın