İlişkilerde Büyük Konuşmamak Gerektiğini Yüzükleriyle Kanıtlayan Çiftler

Mevzu gönül işleri olunca her ne kadar uğraşsanız da taktik, teknik işe yaramayabiliyor. Yapmam denen şeyler yapılıyor, dönülmez denen yeminlerden dönülüyor. Maksat gönüllerin bir olması olduğundan bu tip şeyler de ilişkinin tuzu biberi olarak görülüyor. Bir X kullanıcısının o dönemki sevgilisiyle mesajlaşmasının ardından yaptığı paylaşım olmaz dememek gerektiğini gösterdi. Üstüne benzer geri dönüşleri yapanlar da durumu bir sosyal medya akımı haline getirdi.