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Çubuk Krakerin Gizeminden Simetri Hastası Kedilere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Çubuk Krakerin Gizeminden Simetri Hastası Kedilere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.04.2025 - 18:19

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftanın üçüncü gününün son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Kusursuz bir parça...

Kusursuz bir parça...
twitter.com

Doğru!

Doğru!

👇

👇
twitter.com

Ne sandın?

Ne sandın?
twitter.com
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Zamanı gelmiş.

Zamanı gelmiş.
twitter.com

Gerekli bir oluşum...

Gerekli bir oluşum...
twitter.com

Bilim dünyası açıklasın!

Bilim dünyası açıklasın!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Baba tipi önyargılar...

Baba tipi önyargılar...
twitter.com

Neden?

Neden?
twitter.com

Yaz olayını unuttuk.

Yaz olayını unuttuk.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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