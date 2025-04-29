onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.04.2025 - 12:52

Uygulamaların DM bölümleri olsun, WhatsApp olsun farklı mecraların yazışma bölümleri olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi! Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Fazla gerginiz?

Fazla gerginiz?
twitter.com

Yapay zekayı yoldaş edinenlerde bu hafta...

Yapay zekayı yoldaş edinenlerde bu hafta...
twitter.com

Haydi bakalım!

Haydi bakalım!
twitter.com

Gizliliğe önem verenler

Gizliliğe önem verenler
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşin yoksa açıkla dur.

İşin yoksa açıkla dur.
twitter.com

Dram...

Dram...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yemi bile hazırmış.

Yemi bile hazırmış.
twitter.com

Ağır olmuş bu.

Ağır olmuş bu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısa ve net!

Kısa ve net!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İstek değil ihtiyaç!

İstek değil ihtiyaç!
twitter.com

Chaby dertli.

Chaby dertli.
twitter.com

Hangisi daha distopik tartışmayalım...

Hangisi daha distopik tartışmayalım...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapatalım!

Kapatalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
4
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
beyyza

abi kurbanin olam o cocuga ulas bi sekil ver kediyi kahroldum burada

ercan doğan

kedi isteyen çocuğa ulaşılabilir mi acaba?