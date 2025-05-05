Bize Kendinden Bahset, Sana Bu Yaza Hazırlıklı Girmen İçin Bir Öneri Verelim!
Yaz kapıda ama sen hala ne yapacağını mı düşünüyorsun? O zaman seni böyle alalım! Bu testte bize biraz kendinden bahset, biz de sana bu yaza bomba gibi girmen için harika bir öneri verelim. Hazırsan başlayalım!
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1. Yaz tatili denince gözünde canlanan ilk şey ne?
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2. Tüm yaz sadece bir içecek içmek zorunda kalsan bu hangisi olurdu?
3. Hangisi senin için “yaz geldi” sinyali?
4. Aşağıdakilerden biri film gecene eşlik edecek. Hangisini seçersin?
5. Yaz festivalsiz olmaz! Festival alanına girdiğinde ilk ne yaparsın?
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6. En sevdiğin yaz meyvesi?
7. Tatil rezervasyonu yaparken en çok dikkat ettiğin şey nedir diye sorsak?
8. Bu soruyu çok düşünmeden cevaplamanı istiyoruz o yüzden 5 saniyen var: Yaz deyince aklına ilk gelen şey?
9. Yaz tatiline çıksan ilk nereye gitmek isterdin?
10. Yazlık kıyafet seçerken önceliğin ne?
Senin için yaz = pratiklik + lezzet, yani airfryer kullanmak demek!
Çadırını kap çünkü bu yaz bol bol doğaya kaçacaksın!
Balkonuna mini yaz köşeni kur!
Ertelediğin o yaz playlist'ini oluştur ve mini bir hoparlör edin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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