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Bize Kendinden Bahset, Sana Bu Yaza Hazırlıklı Girmen İçin Bir Öneri Verelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Sana Bu Yaza Hazırlıklı Girmen İçin Bir Öneri Verelim!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 19:01

Yaz kapıda ama sen hala ne yapacağını mı düşünüyorsun? O zaman seni böyle alalım! Bu testte bize biraz kendinden bahset, biz de sana bu yaza bomba gibi girmen için harika bir öneri verelim. Hazırsan başlayalım!

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1. Yaz tatili denince gözünde canlanan ilk şey ne?

2. Tüm yaz sadece bir içecek içmek zorunda kalsan bu hangisi olurdu?

3. Hangisi senin için “yaz geldi” sinyali?

4. Aşağıdakilerden biri film gecene eşlik edecek. Hangisini seçersin?

5. Yaz festivalsiz olmaz! Festival alanına girdiğinde ilk ne yaparsın?

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6. En sevdiğin yaz meyvesi?

7. Tatil rezervasyonu yaparken en çok dikkat ettiğin şey nedir diye sorsak?

8. Bu soruyu çok düşünmeden cevaplamanı istiyoruz o yüzden 5 saniyen var: Yaz deyince aklına ilk gelen şey?

9. Yaz tatiline çıksan ilk nereye gitmek isterdin?

10. Yazlık kıyafet seçerken önceliğin ne?

Senin için yaz = pratiklik + lezzet, yani airfryer kullanmak demek!

Sen yazın sıcağında mutfakta saatler harcayacak biri değilsin ama damak zevkin de oldukça seçici. Bu yüzden seni Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pratik kollarına bırakıyoruz! Patates mi kızartacaksın yoksa çıtır çıtır kanat mı? Hepsi 15 dakikada hazır. Hem az yağlı hem efsane lezzetli hem de temizliği kolay!

Çadırını kap çünkü bu yaz bol bol doğaya kaçacaksın!

Senin için yaz, şehirden ve karmaşadan kaçmak demek. Ruhunu en çok doğada dinliyorsun. O yüzden bu yaz sana önerimiz: Bir kamp çadırı al, marshmallow’ları hazırla ve yıldızlar altında yeni maceralara yelken aç. Bırak, telefon çekmesin ya da sivrisinek biraz rahatsız etsin; önemli değil. Çünkü o özgürlük hissi yok mu, işte o her şeye değer!

Balkonuna mini yaz köşeni kur!

Yaz tatiline çıkamıyor musun? Sorun değil! Çünkü sen o balkonun bir köşesine LED ışık asıp, bitkileri dizip, bir limonata eşliğinde kendini başka diyarlarda hayal edebilen harika birisin. Koltuğunu koy, yanına bir masa çek ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ı kullanarak dünya lezzetlerini evinin konforunda yapmayı dene. İşte, huzur dolu yaz akşamlarının formülü bu kadar basit!

Ertelediğin o yaz playlist'ini oluştur ve mini bir hoparlör edin!

Senin yazın müziksiz geçmez bunu biliyoruz. Sana önerimiz mini bir hoparlör edinmen! Öbür yandan da bir yaz playlist’i yap: biraz 90’lar pop biraz lo-fi, ne seviyorsan artık… Sonra bırak kendini müziğin ritmine. Balkon ya da sahil fark etmez çünkü müziğini istediğin zaman her yere taşıyabilirsin!

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matsuri
matsuri
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