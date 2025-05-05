Bize Kendinden Bahset, Sana Bu Yaza Hazırlıklı Girmen İçin Bir Öneri Verelim!

Senin için yaz, şehirden ve karmaşadan kaçmak demek. Ruhunu en çok doğada dinliyorsun. O yüzden bu yaz sana önerimiz: Bir kamp çadırı al, marshmallow’ları hazırla ve yıldızlar altında yeni maceralara yelken aç. Bırak, telefon çekmesin ya da sivrisinek biraz rahatsız etsin; önemli değil. Çünkü o özgürlük hissi yok mu, işte o her şeye değer!