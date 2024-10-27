Günlük Rutinlerine Göre Anksiyete Seviyen Ne Kadar?
Günlük Rutinlerine Göre Anksiyete Seviyen Ne Kadar?
Günlük hayatımızda yaptığımız küçük tercihler, ruh halimizi ve stres seviyemizi büyük ölçüde etkileyebilir. Anksiyete, bazen fark etmediğimiz rutinlerimizden beslenebilir ya da tam tersine, bu rutinler sayesinde kontrol altına alınabilir. Bu testte, günlük alışkanlıklarına ve yaşam tarzına göre anksiyete seviyeni ölçüyoruz.
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1. Sabahları uyandıktan sonra ilk yaptığın şey nedir?
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2. İşe ya da okula gitmeden önce ne kadar hazırlık yaparsın?
3. Kahvaltı yapmadan güne başlar mısın?
4. Gün içinde ne kadar su içersin?
5. Gün içinde ne kadar sosyal medya kullanırsın?
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6. İş ya da okuldan sonra eve geldiğinde nasıl hissedersin?
7. Uyku düzenin nasıldır?
8. Egzersiz yapar mısın?
9. Gün içinde nasıl nefes alıp verdiğine dikkat eder misin?
10. Kendine ne kadar zaman ayırırsın?
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Yüksek anksiyete seviyesi!
Orta seviye anksiyete!
Düşük seviyede anksiyete!
Anksiyeteden uzak, sakin bir ruh!
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