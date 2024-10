Günlük Rutinlerine Göre Anksiyete Seviyen Ne Kadar?

Anksiyete, senin için neredeyse yabancı bir kelime. Günlük yaşamın, zihnin ve bedenin için bir nevi terapi gibi düzenlenmiş. Stresle başa çıkmak konusunda ise adeta bir uzman gibisin. İş hayatında ve özel yaşamında dengeyi sağlamak konusunda bir akrobatın ustalığına sahipsin. Her adımını özenle planlıyorsun ve en önemlisi, kendine her zaman özel zamanlar ayırıyorsun. Bu sayede, iç huzurunu korumayı başarıyorsun.Günün her saatinde, ne olursa olsun, kendine bir mola verip hayatın tadını çıkarabiliyorsun. Kendine ayırdığın bu özel zamanlar, ruhunu yeniden canlandırıyor ve enerjini tazelemene yardımcı oluyor. Bu, senin için bir yaşam tarzı ve bu sayede, iç huzurunu korumayı başarıyorsun. Bu, senin için bir yaşam tarzı haline gelmiş. Adeta bir zen ustası gibi, her türlü stres ve gerginlikten uzak durmayı başarıyorsun. İşte bu yüzden anksiyete, senin için neredeyse tanıdık olmayan bir kavram. Çünkü sen, hayatın tüm karmaşasına rağmen, huzuru ve dengeli bir yaşamı tercih ediyorsun.