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Günlük Rutinlerine Göre Anksiyete Seviyen Ne Kadar?

Günlük Rutinlerine Göre Anksiyete Seviyen Ne Kadar?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 16:01

Günlük hayatımızda yaptığımız küçük tercihler, ruh halimizi ve stres seviyemizi büyük ölçüde etkileyebilir. Anksiyete, bazen fark etmediğimiz rutinlerimizden beslenebilir ya da tam tersine, bu rutinler sayesinde kontrol altına alınabilir. Bu testte, günlük alışkanlıklarına ve yaşam tarzına göre anksiyete seviyeni ölçüyoruz.

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1. Sabahları uyandıktan sonra ilk yaptığın şey nedir?

2. İşe ya da okula gitmeden önce ne kadar hazırlık yaparsın?

3. Kahvaltı yapmadan güne başlar mısın?

4. Gün içinde ne kadar su içersin?

5. Gün içinde ne kadar sosyal medya kullanırsın?

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6. İş ya da okuldan sonra eve geldiğinde nasıl hissedersin?

7. Uyku düzenin nasıldır?

8. Egzersiz yapar mısın?

9. Gün içinde nasıl nefes alıp verdiğine dikkat eder misin?

10. Kendine ne kadar zaman ayırırsın?

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Yüksek anksiyete seviyesi!

Günlük rutinlerin, anksiyetenin sürekli tetiklenmesine neden oluyor gibi görünüyor. Özellikle uyku düzensizlikleri, sağlıksız beslenme ve aşırı sosyal medya kullanımı gibi faktörler, stres seviyeni artıran başlıca unsurlar olabilir. Kendine zaman ayırmakta zorlanıyor, sosyal çevrenle veya işinle ilgili sorumluluklar arasında kayboluyor olabilirsin. Bu da uzun vadede hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi konusunda daha bilinçli adımlar atman faydalı olabilir. Örneğin, düzenli egzersiz, meditasyon veya nefes teknikleri gibi rahatlatıcı aktiviteler, anksiyete seviyeni azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, günlük işlerini daha iyi planlayarak, kendine nefes alacak zamanlar yaratman, zihninin dinlenmesine katkı sağlayacaktır.

Orta seviye anksiyete!

Rutinlerin, zaman zaman seni strese soksa da genellikle başa çıkabileceğin düzeyde. İş ve özel hayatında dengeli olmaya çalışıyorsun, ancak yoğun dönemlerde kontrolü kaybedebiliyorsun. Belirli aralıklarla kendine zaman ayırman, nefes almanı ve stresinle başa çıkmanı sağlıyor. Ancak, anksiyetenin yükseldiği dönemlerde belirsizlik hissi seni yoruyor olabilir. Bu seviyede, düzenli bir yaşam tarzını sürdürmeye özen göstermelisin. Günlük rutinlerin içinde kendine küçük rahatlama anları yaratmak, duygusal sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Egzersiz, meditasyon ya da kendini dinlemeye zaman ayırmak, hayatını daha az stresli hale getirebilir. Bu şekilde hem işlerinde hem de kişisel hayatında daha dengeli ve sakin bir ruh haline sahip olabilirsin.

Düşük seviyede anksiyete!

Anksiyete seviyesi düşük bir insan olarak, günlük rutinlerinde sakin ve dengeli bir yol izliyorsun. İşlerin yolunda gitmediği anlarda bile genellikle sakin kalabiliyorsun. Stresle başa çıkma konusunda yetenekli, planlı ve kontrollüsün. Yaşam tarzın, ruhsal sağlığını korumaya yönelik alışkanlıklar içeriyor ve bu durum seni daha huzurlu kılıyor. Düşük anksiyete seviyesi, hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkma konusunda sana büyük bir avantaj sağlıyor. Rutinlerinde sağlıklı alışkanlıkları koruyarak, bu huzurlu halini sürdürebilirsin. Kendine ayırdığın zaman, egzersiz ve meditasyon gibi aktiviteler, ruhsal sağlığını korumana yardımcı oluyor. Sakin ve huzurlu bir hayat tarzıyla ilerlemeye devam etmelisin.

Anksiyeteden uzak, sakin bir ruh!

Anksiyete, senin için neredeyse yabancı bir kelime. Günlük yaşamın, zihnin ve bedenin için bir nevi terapi gibi düzenlenmiş. Stresle başa çıkmak konusunda ise adeta bir uzman gibisin. İş hayatında ve özel yaşamında dengeyi sağlamak konusunda bir akrobatın ustalığına sahipsin. Her adımını özenle planlıyorsun ve en önemlisi, kendine her zaman özel zamanlar ayırıyorsun. Bu sayede, iç huzurunu korumayı başarıyorsun.Günün her saatinde, ne olursa olsun, kendine bir mola verip hayatın tadını çıkarabiliyorsun. Kendine ayırdığın bu özel zamanlar, ruhunu yeniden canlandırıyor ve enerjini tazelemene yardımcı oluyor. Bu, senin için bir yaşam tarzı ve bu sayede, iç huzurunu korumayı başarıyorsun. Bu, senin için bir yaşam tarzı haline gelmiş. Adeta bir zen ustası gibi, her türlü stres ve gerginlikten uzak durmayı başarıyorsun. İşte bu yüzden anksiyete, senin için neredeyse tanıdık olmayan bir kavram. Çünkü sen, hayatın tüm karmaşasına rağmen, huzuru ve dengeli bir yaşamı tercih ediyorsun.

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