Ruhsal Yorgunluğun Ne Seviyede?

Ruhun ciddi anlamda yorgun ve dinlenmeye ihtiyacın var. Uzun süredir kendine gereken özeni göstermemiş olabilirsin ve bu durum, içsel huzurunu derinden etkilemiş olabilir. Zihinsel ve duygusal olarak tükenmiş hissediyorsun, bu da seni hayattan kopmuş gibi hissettirebilir. Belki de kendine biraz zaman ayırıp her şeyi yavaşlatmanın vakti gelmiştir. Bu yorgunluk, hayatında bazı değişiklikler yapman gerektiğinin bir işareti olabilir. Dinlenmeye, kendini yeniden keşfetmeye ve belki de yüklerinden kurtulmaya ihtiyacın var. Eğer bu durumu göz ardı edersen, daha da tükenmiş hissedebilirsin. Bu yüzden, bir adım geri atıp kendine gerçekten zaman tanıman gerekiyor. Ruhsal olarak yeniden şarj olmak için bir tatil, hobilerle uğraşmak ya da sadece sevdiğin insanlarla vakit geçirmek sana çok iyi gelecektir. Kendine karşı nazik ol ve iyileşme sürecini aceleye getirme.