Ruhsal Yorgunluğun Ne Seviyede?
Ruhsal Yorgunluğun Ne Seviyede?
Hepimiz zaman zaman yorgun hissederiz, ancak bazen bu yorgunluk sadece bedensel değil, ruhsal da olabilir. Hayatın zorlukları, stres, duygusal yükler ve sürekli devam eden mücadeleler ruhumuzu yorabilir. Peki senin ruhun ne kadar yorgun?
Hazırsan başlayalım!
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1. Sabah uyandığında nasıl hissedersin?
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2. Bir sorunu çözerken yaklaşımın nedir?
3. Kendini nasıl motive edersin?
4. Son zamanlarda içsel huzurunu nasıl tanımlarsın?
5. Sosyal ortamlarda nasıl hissediyorsun?
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6. Son zamanlarda kendine vakit ayırabiliyor musun?
7. Hayatındaki değişimlere nasıl tepki verirsin?
8. Uyku düzenin nasıl?
9. Kendine ne kadar güveniyorsun?
10. Son zamanlarda duygusal olarak nasıl hissediyorsun?
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Ruhun dinlenmiş ve denge içinde!
Ruhun biraz yorgun ama güçlüsün!
Ruhun ciddi anlamda yorgun!
Ruhun tükenmiş!
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