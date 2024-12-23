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Ezgi Şenler Kimdir? Sevgilisi Ömer Gürgen'le Evleneceğini Duyuran Ünlü Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Ezgi Şenler Kimdir? Sevgilisi Ömer Gürgen'le Evleneceğini Duyuran Ünlü Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 16:37

Ezgi Şenler, sevgilisi Ömer Gürgen’den evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bu paylaşımla birlikte kısa sürede gündem olan Ezgi Şenler'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Peki, Ezgi Şenler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ezgi Şenler'in sevgilisi Ömer Gürgen kim ve ne iş yapıyor? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Ezgi Şenler Kimdir?

Ezgi Şenler Kimdir?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlayan Şenler, lisans eğitimi sonrası oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini ise 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisinde yaşadı. Daha sonra birden fazla yapımda izleyici karşısına çıktı.

Canevim ve Nefes Nefese isimli dizilerde de rol alan Şenler, Nefes Nefese dizisinde canlandırdığı Mercan karakteriyle beğeni topladı. Bunların yanı sıra 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk adlı dizide de yer aldı.

Ezgi Şenler Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Ezgi Şenler Hangi Dizi ve Filmlerde Oynadı?

Ezgi Şenler'in filmografisi şu şekilde👇

  • 2016: Bodrum Masalı (TV Dizisi) - Aslı

  • 2018: Nefes Nefese (TV Dizisi) - Mercan

  • 2019: Canevim (TV Dizisi) - Müjgan Hakseven

  • 2020: Çatı Katı Aşk (TV Dizisi) - Ayşen Yılmaz

  • 2021: Teşkilat (TV Dizisi) - Pınar Gümüş

  • 2022: Sen Yaşamaya Bak - Fatoş

  • 2023: Bekle Beni Sevgilim (Film) - Zeynep 

  • 2023: Serçenin Gözyaşı (Film) - Nilüfer

  • 2024: Ahmet'in Türküsü (Film) - Melis

  • 2024: Sevmek Yüzünden (Film) - Seçil

Ezgi Şenler Evleniyor mu?

Ezgi Şenler Evleniyor mu?

Sevgilisi Ömer Gürgen'den evlilik teklifi alan Ezgi Şenler, teklife ''Evet'' cevabı verdiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu evleneceğini duyurdu.

Ezgi Şenler'in Sevgilisi Ömer Gürgen Kim ve Ne İş Yapıyor?

Ezgi Şenler'in Sevgilisi Ömer Gürgen Kim ve Ne İş Yapıyor?

Ezgi Şenler'in Ömer Gürgen ile bir süredir aşk yaşadığı biliniyor. Evlilik kararı alan çift 23 Aralık 2024 tarihinde mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Ayrıca Ezgi Şenler'in sevgilisi Ömer Gürgen'in dijital pazarlama alanında çalıştığı söyleniyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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