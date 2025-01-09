Ben Bilmem Eşim Bilir'de Araba Kazanıp "Kimin Üzerine Olacak" Kavgası Yaşayan Çiftin Hazin Sonu
Ben Bilmem Eşim Bilir'de Araba Kazanıp "Kimin Üzerine Olacak" Kavgası Yaşayan Çiftin Hazin Sonu
2012-2015 yılları arasında İlker Ayrık'ın sunuculuğuyla ekrana gelen Ben Bilmem Eşim Bilir, bir döneme damga vuran işlerin başında geliyor. Her bölüm bir çifte 0 km otomobil hediye edilen yarışmada çoğu çift hayallerindeki arabaya kavuşsa da bilmediğimiz türlü kaoslar da yaşanmış. Yarışmanın sunucusu İlker Ayrık bunlardan birini yıllar sonra anlattı. Bir çiftin araba kazandığını ve notere kadar gidildiğini anlatan Ayrık, çiftin 'Araba kimin üzerine olacak?' tartışması nedeniyle ayrıldığını itiraf etti.
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2012-2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir, İlker Ayrık'ın enfes sunuculuğuyla ekrana gelmişti.
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Her bölüm bir çifte 0 km araba hediye edilen yarışma yayınlandığı döneme damga vururken sunucu İlker Ayrık'tan yıllar sonra bir itiraf geldi.
Katıldığı bir programda bir çiftin araba kazandığını belirten Ayrık, "Araba kimin üzerine olacak?" kavgası nedeniyle devir işlemlerinin yapılamadığını anlattı.
İlker Ayrık, "Yarışmada araba kazanan bir çiftin, noterde araba 'kimin üstüne olacak' diye kavga ettiğini duydum. Haberi geldi, ayrılmışlar." dedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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