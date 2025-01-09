Bir Erkeğin Hem Nazik Hem Maskülen Olduğunu Gösteren 12 Özellik

Kişinin kendisine güvenerek düşüncelerini ve duygularını dile getirmesi etkileyicidir. Gizemli bir kutu gibi dolaşmak yerine kendinden emin olduğunu göstererek açık bir iletişim kurar. Bu da maskülen olduğunu gösterir. Aynı zamanda trip atarak sizi yormadığı ve duygularını dile getirerek sizi mutlu ettiği için nazik bir tavrı olduğunu da gösterir.