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Bir Erkeğin Hem Nazik Hem Maskülen Olduğunu Gösteren 12 Özellik

etiket Bir Erkeğin Hem Nazik Hem Maskülen Olduğunu Gösteren 12 Özellik

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 22:01

Maskülen olmak ile kaba olmak arasında kocaman bir fark vardır. Bir maskülen bir erkek aynı zamanda nazik olabilir. Gücünü gösterirken çevresindekileri dikkate alır ve nazik bir şekilde hareket eder. Gelin hep beraber hem nazik hem de maskülen olan erkeklerin özelliklerine bakalım!

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1. Empati duygusunun gelişmiş olması

Karşısındaki insanın duygu ve düşüncelerini anlayıp hareket etmesi nazik bir insan olduğunu gösterir. Empati yaparak insanlara destekleyici yaklaşmak, yardım edebileceğini göstermek güçlü bir kişiliğe sahip olmak demektir. Güç kelimesi hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın maskülen bir tavır olarak görülür.

2. Başkalarını yok saymayarak onları önemsemesi

Sadece kendisine yönelik hareket etmeyin değer verdiklerinin durumunu da göz önünde tutan biri hem nazik hem de maskülendir. Başkalarını düşünmenin yanı sıra düşünceleri eyleme dökerek değer verdiğini göstermesi oldukça etkileyici bir harekettir.

3. Özgüveninin yüksek olması

Özgüveni yüksek olan kişi atılgan ve girişken bir yapıya sahip olur. Bu da maskülenliğin bir parçasıdır. Cesaretli bir şekilde hareket ederek bir şeyleri denemekten ve hayal etmekten korkmaz. Ayrıca özgüvenin bir parçası nazik olmasından geçer. Nazik davranışlar kişi daha fazla özgüven katar.

4. Güven aşılayan biri olması

Sırtınızı yaslayıp derdinizi anlatabileceğiniz biri... Sorun olduğu zaman çözmenizde yardım edebilmesi güçlü bir yapıda olduğunu gösterir. Destekleyici yaklaşıp sizi sakinleştirmesi de nazik bir davranıştır. Korumacılığı, sizi her türlü sarıp sarmalaması, kısacası güvenilir olması hem nazik hem de maskülen olduğunu gösterir.

5. Açık iletişime sahip olması

Kişinin kendisine güvenerek düşüncelerini ve duygularını dile getirmesi etkileyicidir. Gizemli bir kutu gibi dolaşmak yerine kendinden emin olduğunu göstererek açık bir iletişim kurar. Bu da maskülen olduğunu gösterir. Aynı zamanda trip atarak sizi yormadığı ve duygularını dile getirerek sizi mutlu ettiği için nazik bir tavrı olduğunu da gösterir.

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6. Espri anlayışının olması

Espri bir ilişkiyi canlı hale getiren şeydir. Keyifli vakit geçirebilmenizin yolu espri anlayışının uymasından geçer. Yüzünüzü gülümsetmek için espriler yapan kişi hem maskülen hem de nazik gelebilir. Sizi kırmadan yüzünüzü gülümsetmesi...

7. İlgisini belli etmesi, gösterebilmesi

Bazı insanlar duygularını dışa vurmak istemezler. Fakat maskülen kişiler sevgilerini belli eder. Korumacı yaklaşmaları, sevgi sözcükleri kullanmaları, jestler yapmaları, şımartmaları maskülenliği gösterir. İlgilendikleri kişilere karşı farklı bir yaklaşım sergileyip nazik davranmaları da güzel bir özelliktir.

8. Mütevazi bir yapıda olması

Özgüven ile egoistlik birbirlerine karıştırılmamalı. Kişinin kendisini sevmesi, önemsemesi ve kendisi adına gelişmek için elinden geleni yapması önemlidir. Bu da çekici bir özelliktir. Fakat bunları başkalarının gözüne sokmadan yapması daha çekici bir durumdur. Kendisine bir şeyler katması maskülen bir tavır iken, başkalarına duyurmayıp kendi halinde ilerlemesi nazik bir yaklaşımı olduğunu gösterir.

9. Soğukkanlı olması, sakin kalabilmesi

Kriz anlarını yönetebilmesi maskülen bir yanının olduğunu gösterir. Bir olay yaşandığı zaman paniklemek yerine çözüme ulaşmak için elinden geleni yapması önemlidir. Analiz yeteneği gelişmiş ve uzun vadeli çözümlere ulaşabilen biri olması çekici bir durumdur. Bir de bu esnada çevresindekileri rahatlatması... Ne kadar nazik olduğunu gösterir.

10. Hem maddi hem de manevi olarak cömert olması

Hem maddi hem de manevi açıdan cömert olması önemlidir. Bu noktada duygusal ve ekonomik açıdan güçlü olduğunu gösterir. Hediyeler alması, bir şeyler ısmarlaması maskülen biri olduğunu gösterir. Bunları yaparken yumuşak yaklaşması ve duygularını belli etmesi de nazik, sevecen yanına odaklanmamızı sağlar.

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11. Doğrularını savunması

Araştırıp bir konu üzerine düşünüp konuşması çekici bir özelliktir. Kendi bilgi birikimini aktarması, savunduklarını temellendirebiliyor olması maskülenliğini ortaya çıkarır. Bir de bunu yaparken nazik bir dil kullanması, açıklamalarını düzgün bir şekilde yapabilmesi oldukça etkileyicidir.

12. Farklı fikirler sunabilmesi

Herkesin benimsediği düşünce yapısını benimsemeden önce bir tartıp biçmesi insanı çekici hale getirir. Başkalarının fikirlerine hemen uymayıp kendisi yepyeni bir fikir ortaya atabiliyorsa bu maskülen yanının olduğunu gösterir. Bunu yaparken tavırları kırıcı olmadan oluyorsa nazik bir yanının olduğunu da gösterir.

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asklepiospallas
asklepiospallas
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