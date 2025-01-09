Bir Erkeğin Hem Nazik Hem Maskülen Olduğunu Gösteren 12 Özellik
Bir Erkeğin Hem Nazik Hem Maskülen Olduğunu Gösteren 12 Özellik
Maskülen olmak ile kaba olmak arasında kocaman bir fark vardır. Bir maskülen bir erkek aynı zamanda nazik olabilir. Gücünü gösterirken çevresindekileri dikkate alır ve nazik bir şekilde hareket eder. Gelin hep beraber hem nazik hem de maskülen olan erkeklerin özelliklerine bakalım!
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1. Empati duygusunun gelişmiş olması
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2. Başkalarını yok saymayarak onları önemsemesi
3. Özgüveninin yüksek olması
4. Güven aşılayan biri olması
5. Açık iletişime sahip olması
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6. Espri anlayışının olması
7. İlgisini belli etmesi, gösterebilmesi
8. Mütevazi bir yapıda olması
9. Soğukkanlı olması, sakin kalabilmesi
10. Hem maddi hem de manevi olarak cömert olması
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11. Doğrularını savunması
12. Farklı fikirler sunabilmesi
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