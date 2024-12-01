Kendini Eleştirmeye Hazır mısın?

Hiç düşündün mü, kişiliğinde hangi yönün seni bazen geride tutuyor? Hepimiz mükemmel değiliz ve bazen en büyük kusurlarımız bile bizi biz yapar. Ancak bu kusurları fark etmek, onları anlamak ve üzerinde çalışmak için bir fırsattır. Bu test, seni yargılamak için değil, kendinle yüzleşmene yardımcı olmak için hazırlandı. Hazırsan, dürüst cevaplarla en büyük kişilik kusurunu keşfetmeye başlayalım!