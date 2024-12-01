Kendini Eleştirmeye Hazır mısın?
Kendini Eleştirmeye Hazır mısın?
Hiç düşündün mü, kişiliğinde hangi yönün seni bazen geride tutuyor? Hepimiz mükemmel değiliz ve bazen en büyük kusurlarımız bile bizi biz yapar. Ancak bu kusurları fark etmek, onları anlamak ve üzerinde çalışmak için bir fırsattır. Bu test, seni yargılamak için değil, kendinle yüzleşmene yardımcı olmak için hazırlandı. Hazırsan, dürüst cevaplarla en büyük kişilik kusurunu keşfetmeye başlayalım!
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1. Bir tartışmada kendini kaybettiğinde nasıl tepki verirsin?
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2. Hedeflerine ulaşamadığında genelde ne düşünürsün?
3. İnsanların seni eleştirdiğinde ne yaparsın?
4. Sosyal çevrende en sık hangi problemle karşılaşırsın?
5. Hayatında bir şeyler kötü gittiğinde genelde kimi suçlarsın?
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6. Hangi tür insanlar seni en çok rahatsız eder?
7. Günlük hayatında en çok hangi duyguya kapılırsın?
8. Bir projede başarısız olduğunda kendini nasıl hissedersin?
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi seni daha iyi tanımlar?
10. İnsanlar sana hangi konuda en çok şikayet eder?
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Öfke problemleri
Karamsarlık!
Fazla savunmacı!
Umursamazlık!
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