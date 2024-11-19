Senin Enerjin Dikkat Çekici mi?
Senin Enerjin Dikkat Çekici mi?
Her birimizin etrafında görünmeyen bir enerji alanı, yani bir aura vardır. Bu aura, başkalarının bizi nasıl algıladığını ve etkileşimlerimizin nasıl şekillendiğini büyük ölçüde etkiler. Bazı insanlar güçlü ve çekici bir auraya sahipken, bazıları daha sakin bir enerjiyle dikkat çeker. Peki, senin auranda nasıl bir güç yatıyor? Bu testle, insanların üzerindeki etkini, ortamda ne kadar dikkat çektiğini ve etrafına nasıl bir enerji yaydığını öğrenebilirsin.
Haydi, aurana bir göz atalım!
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1. Ortamda kalabalık bir gruba girdiğinde nasıl hissedersin?
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2. Başkalarının ilk izlenimleri sence nasıl olur?
3. Yeni tanıştığın biriyle iletişim kurarken neye dikkat edersin?
4. Günlük hayatında kendini nasıl tanımlarsın?
5. Zor bir durumla karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
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6. Çevrendeki insanlar senin hakkında en çok ne yorum yapar?
7. Kendine güvenin ne düzeyde?
8. Kendini ifade etme şeklin nasıl?
9. Bir karar verirken neye göre hareket edersin?
10. Sosyal ortamlarda sık sık başına gelen bir durum nedir?
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Güçlü ve etkileyici aura!
Sıcakkanlı ve pozitif bir aura!
Duyarlı ve nazik bir aura!
Derin ve gizemli bir aura!
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Elhamdulillah öyleyim 😁