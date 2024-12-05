Sen mi Hayatı Yönetiyorsun Hayat mı Seni?
Sen mi Hayatı Yönetiyorsun Hayat mı Seni?
Hayatının dümeninde sen mi varsın yoksa akıntıya bırakmayı mı tercih ediyorsun? Herkesin kontrol ile olan ilişkisi farklıdır; bazıları her detayı kontrol etmeyi severken, bazıları ise her şeyin kendi doğal akışında ilerlemesine izin verir. Peki, sen bu denklemin neresindesin? Bu test, günlük kararlarından duygusal tepkilerine kadar hayatın üzerindeki kontrol seviyeni analiz edecek. Kendine dair farkındalığını artırmaya hazır mısın?
Haydi teste!
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1. Bir projede lider seçildin. İlk tepkin ne olurdu?
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2. Günlük programını nasıl oluşturursun?
3. Beklenmedik bir problemle karşılaştığında nasıl hissedersin?
4. Bir arkadaşın planını son dakika değiştirdi. Tepkin ne olur?
5. Tatil planı yaparken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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6. Hayatta en çok korktuğun şey nedir?
7. Hangi tür filmleri izlemeyi seversin?
8. Bir iş yetişmeyecek gibi göründüğünde ne yaparsın?
9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
10. Hayatındaki başarılarını neye borçlusun?
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Tam kontrolcü
Planlı ama esnek!
Akışa uyum sağlayan!
Akışa bırakan!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
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