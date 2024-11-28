Bilinçaltında Sakladığın Korkunç Gerçek Ne?

Senin bilinçaltında saklanan gerçek, her şeyi kontrol etme arzun. Hayatındaki en büyük korkun, kontrolü kaybetmek ve savunmasız kalmak. Sürekli güçlü durmaya çalışıyorsun, ama bu seni yoruyor. Kendine güvenmek ve hayatın akışına teslim olmak seni özgürleştirebilir. Unutma, her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin; bazen en iyi sonuçlar, bıraktığında gelir.