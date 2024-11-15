Sakin mi Patlamaya Hazır mı? Sinir Seviyeni Ölçüyoruz!

Hepimizin günlük hayatta sinirlendiği anlar var, ancak herkesin sinir eşiği ve tepkileri farklıdır. Kimimiz en küçük şeyde öfkeyle dolarken kimimiz derin bir nefes alıp sakin kalmayı başarabiliyor. Peki sen hangi gruba dahilsin? Sinir seviyen yükseldiğinde nasıl tepkiler veriyorsun? Bu testte, stres anında sinir seviyeni nasıl kontrol ettiğini ve aslında ne kadar sakin ya da patlamaya hazır biri olduğunu keşfedeceksin.

Soruları içtenlikle yanıtla ve gerçek sinir seviyeni öğren!