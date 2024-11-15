Sakin mi Patlamaya Hazır mı? Sinir Seviyeni Ölçüyoruz!
Sakin mi Patlamaya Hazır mı? Sinir Seviyeni Ölçüyoruz!
Hepimizin günlük hayatta sinirlendiği anlar var, ancak herkesin sinir eşiği ve tepkileri farklıdır. Kimimiz en küçük şeyde öfkeyle dolarken kimimiz derin bir nefes alıp sakin kalmayı başarabiliyor. Peki sen hangi gruba dahilsin? Sinir seviyen yükseldiğinde nasıl tepkiler veriyorsun? Bu testte, stres anında sinir seviyeni nasıl kontrol ettiğini ve aslında ne kadar sakin ya da patlamaya hazır biri olduğunu keşfedeceksin.
Soruları içtenlikle yanıtla ve gerçek sinir seviyeni öğren!
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1. İşe geç kalmak üzereyken trafik sıkıştı. Ne yaparsın?
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2. Biri, randevuya bir saat geç kaldı. Tepkin ne olur?
3. Restoranda sipariş ettiğin yemeğin yanlış geldiğini fark ettin. Nasıl davranırsın?
4. Çok uzun süren bir telefon bekleyişindesin. Sabır sınırların nasıl etkilenir?
5. Birisi seni yanlış anlamış ve haksız yere suçlamış. Tepkin ne olur?
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6. Yoğun bir günün ardından biri senden küçük bir iyilik istiyor. Nasıl tepki verirsin?
7. Toplu taşımada yüksek sesle konuşan birileri var. Tepkin ne olur?
8. Uzun zamandır beklediğin tatil planı son anda iptal oldu. Tepkin nedir?
9. Bir dostun sana verdiği sözü tutmadı. Ne yaparsın?
10. Trafikte seni başka bir araç sıkıştırdı. Nasıl tepki verirsin?
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Sakin ve sabırlı bir kişilik!
Kontrollü ama duygularını belli etmekten çekinmeyen!
Kolay sinirleniyorsun!
Patlamaya hazırsın!
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