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Psikolojine Göre Hangi Travmayı Taşıyorsun?

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Psikolojine Göre Hangi Travmayı Taşıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.11.2024 - 13:01

Herkesin yaşadığı zorluklar ve etkiler birbirinden farklıdır. Bazı insanlar çocuklukta yaşanan olayların izlerini taşırken, bazıları ise hayatın farklı dönemlerinde derin izler bırakmış travmalarla mücadele eder. Bu test, sana psikolojinin temelinde yatan ve belki de hayatını sessizce etkileyen travmayı ortaya çıkarmak için hazırlandı. Yanıtların, hangi tür bir yük taşıdığını ve iç dünyanda hangi duygularla yüzleştiğini keşfetmene yardımcı olacak. 

Hazırsan, derinlere doğru bir yolculuğa çıkalım!

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1. Zor bir durumda kendini nasıl hissedersin?

2. Kendini nasıl bir insan olarak tanımlarsın?

3. İlişkilerinde karşı tarafın davranışları seni nasıl etkiler?

4. Bir başarısızlık yaşadığında nasıl tepki verirsin?

5. Kendini en güvende hissettiğin yer neresi?

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6. Geçmişte yaşadığın bir olayı düşündüğünde ne hissedersin?

7. Bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?

8. Başkalarından bir talebin olduğunda ne hissedersin?

9. Stresli bir durumla karşılaştığında vücudun nasıl tepki verir?

10. Bir olay üzerinde ne kadar düşünürsün?

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Terk edilme travması

Terk edilme travması

Hayatında yaşadığın en derin acılardan biri kaybetme ve terk edilme duygusundan kaynaklanıyor. Bu his, seni başkalarıyla olan ilişkilerinde temkinli yaparken, bir yandan da sürekli bir kaybetme korkusu taşıyor olabilirsin. Yakın ilişkilerde bağlanma ya da bağımlı hale gelme isteğin, aslında geçmişte yaşadığın eksikliği doldurma arayışından doğuyor. Bu nedenle, bazen en ufak ayrılık ya da uzaklaşma ihtimali bile seni derinden etkileyebilir. Kendini değerli hissetmek ve kendi başına mutlu olmayı öğrenmek, bu travmanın etkilerini azaltmakta önemli bir adım olabilir.

Değersiz ve yetersizlik travması

İç dünyanda değer görme ve yeterli olma isteği yoğun bir yer kaplıyor. Geçmişte, belki de hislerinin veya yeteneklerinin yeterince takdir edilmediği zamanlar yaşadın ve bu da kendine dair şüpheler oluşturdu. Başkalarının onayına duyduğun ihtiyaç, bu duyguyu bastırmak için olabilir. Ancak unutmamalısın ki, kendi içindeki değeri görmek ve başkalarından bağımsız olarak kendini yeterli hissetmek, senin için en sağlıklı iyileşme yollarından biridir. Güçlü yönlerini fark edip kendine daha fazla güvenmek, bu yükten kurtulmana yardımcı olacaktır.

Kontrol ve güç travması

Hayatında, belki de geçmişte yaşadığın deneyimlerin bir sonucu olarak, kontrol etme isteği büyük bir yer kaplıyor. Olayları ve insanları yönlendirebilme arzusu, bir güvenlik ihtiyacından doğuyor olabilir. Geçmişte yaşadığın bir güçsüzlük veya güvensizlik, bu travmayı pekiştirmiş olabilir. Hayatın akışını kontrol etmenin her zaman mümkün olmadığını kabul etmek ve bazen belirsizliklere de açık olmak, sana içsel bir huzur ve denge sağlayabilir. İçindeki bu duyguyu yöneterek, olayları olduğu gibi kabullenmeyi deneyebilirsin.

Reddedilme ve onaylanmama travması

Geçmişte reddedilme ya da yeterince onay görmeme deneyimleri, sende derin izler bırakmış. Belki de çevrenden her zaman destek ya da anlayış görmediğin anlar oldu ve bu, kendini yeterince değerli hissetmeni zorlaştırdı. Bu yüzden, çevrenden sürekli bir kabul görme ve onaylanma arayışına girebiliyorsun. Ancak, en önemli onay aslında senin kendine vereceğin değer. Kendi iç sesini dinlemeyi, kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenerek bu duygunun üstesinden gelebilirsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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