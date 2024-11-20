Psikolojine Göre Hangi Travmayı Taşıyorsun?
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Psikolojine Göre Hangi Travmayı Taşıyorsun?
Herkesin yaşadığı zorluklar ve etkiler birbirinden farklıdır. Bazı insanlar çocuklukta yaşanan olayların izlerini taşırken, bazıları ise hayatın farklı dönemlerinde derin izler bırakmış travmalarla mücadele eder. Bu test, sana psikolojinin temelinde yatan ve belki de hayatını sessizce etkileyen travmayı ortaya çıkarmak için hazırlandı. Yanıtların, hangi tür bir yük taşıdığını ve iç dünyanda hangi duygularla yüzleştiğini keşfetmene yardımcı olacak.
Hazırsan, derinlere doğru bir yolculuğa çıkalım!
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1. Zor bir durumda kendini nasıl hissedersin?
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2. Kendini nasıl bir insan olarak tanımlarsın?
3. İlişkilerinde karşı tarafın davranışları seni nasıl etkiler?
4. Bir başarısızlık yaşadığında nasıl tepki verirsin?
5. Kendini en güvende hissettiğin yer neresi?
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6. Geçmişte yaşadığın bir olayı düşündüğünde ne hissedersin?
7. Bir ortama girdiğinde nasıl davranırsın?
8. Başkalarından bir talebin olduğunda ne hissedersin?
9. Stresli bir durumla karşılaştığında vücudun nasıl tepki verir?
10. Bir olay üzerinde ne kadar düşünürsün?
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Terk edilme travması
Değersiz ve yetersizlik travması
Kontrol ve güç travması
Reddedilme ve onaylanmama travması
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