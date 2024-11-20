Psikolojine Göre Hangi Travmayı Taşıyorsun?

Hayatında yaşadığın en derin acılardan biri kaybetme ve terk edilme duygusundan kaynaklanıyor. Bu his, seni başkalarıyla olan ilişkilerinde temkinli yaparken, bir yandan da sürekli bir kaybetme korkusu taşıyor olabilirsin. Yakın ilişkilerde bağlanma ya da bağımlı hale gelme isteğin, aslında geçmişte yaşadığın eksikliği doldurma arayışından doğuyor. Bu nedenle, bazen en ufak ayrılık ya da uzaklaşma ihtimali bile seni derinden etkileyebilir. Kendini değerli hissetmek ve kendi başına mutlu olmayı öğrenmek, bu travmanın etkilerini azaltmakta önemli bir adım olabilir.