İnsanlara Karşı Hangi Tutumunu Değiştirmelisin?
İnsan ilişkileri, bir labirentin karmaşıklığına benzer ve çoğu zaman bizim kendi davranışlarımız, bu karmaşık labirentin hangi yolunu seçeceğimizi belirler. Her birimiz, başkalarına karşı takındığımız tutum ve davranışlarla, ilişkilerimizin rotasını belirleriz. Ancak, hepimizin bu tutumlarında düzeltme yapabileceği ya da üzerinde daha fazla çalışabileceği yönler olduğunu da unutmamak gerekir. Bu test, tam olarak bu noktada devreye giriyor. Sizin, insanlara karşı sergilediğiniz tutumları, davranışları ve bu tutumların ilişkilerinizi nasıl şekillendirdiğini mercek altına alıyor. Bu sayede, belki de daha önce farkında olmadığınız bazı davranış kalıplarınızı keşfedebilir, bu kalıpların ilişkilerinizi nasıl etkilediğini görebilirsiniz.
Testi çöz ve kendinde değiştirmen gereken özelliğini keşfet!
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