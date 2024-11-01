Hayatta Kendine Verdiğin En Büyük Söz Ne?
Hayatta Kendine Verdiğin En Büyük Söz Ne?
Hepimiz zaman zaman kendimize büyük sözler veririz. Kimi zaman bu sözler bizi motive eder, kimi zaman hayatımızı yeniden şekillendirir. Peki senin hayatına yön veren, seni ayakta tutan en büyük sözün ne olabilir?
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1. Sabahları kalkmak senin için nasıl bir mücadeledir?
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2. Hayatta en çok değer verdiğin şey nedir?
3. Kendini kötü hissettiğinde ilk yaptığın şey nedir?
4. Gelecekte olmak istediğin kişi için en büyük engel nedir?
5. Bir hedef koyduğunda ona ulaşmak için ne kadar çaba gösterirsin?
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6. Hayatta karşılaştığın en büyük zorluk neydi?
7. Bir sorunu çözmek için nasıl bir strateji izlersin?
8. Hayal kırıklığı yaşadığında nasıl tepki verirsin?
9. Hayatta seni motive eden şey nedir?
10. Kendini ifade etme şeklin nasıldır?
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Asla pes etmeyeceksin!
Her şey zamanla düzelecek!
Sevdiklerin için daima orada olacaksın!
Kendi yolunu bulacaksın!
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