27 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün kendini açıklamak istemeyeceksin! Hislerini ve isteklerini açıkça dile getirmek yerine birtakım imalarda bulunabilirsin. Çünkü bugün anlatmak değil, anlaşılmak isteyeceksin!

Aldığın risk bir hayli büyük! Zira bu durum ilişkilerinde ciddiyetin tartışılmasına neden olabilir. Karşılıklı açıklık yerini sırlara ve rekabete bırakabilir... Böylece partnerinle aran açılabilir! İlişkini önemsiyorsan, beklentilerin konusunda daha açık olmalısın. Belki eleştirel bir dil yerine yapıcı bir konuşma tercih ederek istediğini alabilirsin. Karşılıklı anlayışla hareket etmeli ve her zamanki olgunluğunla ön plana çıkmalısın. Sana bu yakışır!

Gelelim iş hayatına! Yılın son cuma gününde işleri kolayca halledeceğine eminiz. Pek çok kişi acele ve telaşa kapılırken sen her şeyi çoktan bitirmiş bile olabilirsin. Düzen ve disiplinin ile bir kez daha kazanan tarafta yer almak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...