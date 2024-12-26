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27 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
26.12.2024 - 19:01

Anlaşılmak isteyeceksiniz! Peki 27 Aralık Cuma gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Aralık Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendini açıklamak istemeyeceksin! Hislerini ve isteklerini açıkça dile getirmek yerine birtakım imalarda bulunabilirsin. Çünkü bugün anlatmak değil, anlaşılmak isteyeceksin! 

Aldığın risk bir hayli büyük! Zira bu durum ilişkilerinde ciddiyetin tartışılmasına neden olabilir. Karşılıklı açıklık yerini sırlara ve rekabete bırakabilir... Böylece partnerinle aran açılabilir! İlişkini önemsiyorsan, beklentilerin konusunda daha açık olmalısın. Belki eleştirel bir dil yerine yapıcı bir konuşma tercih ederek istediğini alabilirsin. Karşılıklı anlayışla hareket etmeli ve her zamanki olgunluğunla ön plana çıkmalısın. Sana bu yakışır! 

Gelelim iş hayatına! Yılın son cuma gününde işleri kolayca halledeceğine eminiz. Pek çok kişi acele ve telaşa kapılırken sen her şeyi çoktan bitirmiş bile olabilirsin. Düzen ve disiplinin ile bir kez daha kazanan tarafta yer almak üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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