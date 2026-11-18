Videoları 2 kat hızda izlemek artık sıradan bir alışkanlık, ama hafızaya bir bedeli var. 24 çalışmayı kapsayan bir meta-analize göre 1,5 kata kadar kayıp çok küçük kalıyor, 2 katın üzerinde test puanları belirgin biçimde düşüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nden bilişsel bilimci Marcus Pearce ile UCLA'dan bilişsel psikolog Ashley Chen, TIME'a konuştu. İkisi de hızlandırılmış izlemenin tamamen kötü olmadığını, ama nasıl izlendiğinin sonucu değiştirdiğini söylüyor.