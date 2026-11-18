Videoları 2 Kat Hızda İzlemek Hafızayı Zorluyor: 1,5 Kata Kadar Sorun Yok, 2,5 Katta Not 17 Puan Düşüyor
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Videoları 2 kat hızda izlemek artık sıradan bir alışkanlık, ama hafızaya bir bedeli var. 24 çalışmayı kapsayan bir meta-analize göre 1,5 kata kadar kayıp çok küçük kalıyor, 2 katın üzerinde test puanları belirgin biçimde düşüyor.
Queen Mary Üniversitesi'nden bilişsel bilimci Marcus Pearce ile UCLA'dan bilişsel psikolog Ashley Chen, TIME'a konuştu. İkisi de hızlandırılmış izlemenin tamamen kötü olmadığını, ama nasıl izlendiğinin sonucu değiştirdiğini söylüyor.
Kaynak: TIME, The Conversation
Hızlı izleme artık sıradan bir alışkanlık: Üniversite öğrencilerinin yüzde 84'ü ders kayıtlarını hızlandırıyor.
Puan kaybı 1,5 katın ardından hızlanıyor: 2,5 katta ortalama 17 puan düşüş görülüyor.
Sorun kulakta değil çalışma belleğinde: Bilgi çok hızlı gelirse sistem bir kısmını kaybediyor.
Görsel ve not almak bedeli düşürüyor: Notlu 2 kat izleyenler, notsuz 1 katta izleyenleri geçti.
Yaşlılar daha çok zorlanıyor, uzun vadeli etkiler ise hâlâ bilinmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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