Kaya, suyun ve taşların zamanla şekillendirdiği kök parçalarını tercih ediyor. Ağacın yumuşak ve çürük kısımlarını temizledikçe figür kendiliğinden ortaya çıkıyor. Kaya, “Önceden ‘Bu şu hayvan olacak’ diyemiyorum. Sert dokulara müdahale edemiyorsunuz, yumuşak yerleri aldığınızda ağaç sizi yönlendiriyor” diye konuştu.

Çalışırken testere, çakı, ıskarpela ve zımpara kullanıyor. Göz, ağız ve burun gibi küçük ayrıntıları ise oyma makinesiyle belirginleştiriyor. Bugüne kadar timsah, leopar, sincap, yılan, balık, su samuru, maymun ve at kafası gibi pek çok figür hazırladı.