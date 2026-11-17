İçerik Üreticisi Sena Bostancı'nın Kızına Vereceği İsim Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yemek videolarıyla tanınan içerik üreticisi Sena Bostancı, geçen yıl yaşadığı bebek kaybının ardından ikinci hamileliğini duyurmuştu. Bostancı, bu kez kızına vereceği isimle gündeme geldi.
Sena Bostancı, yemek videolarıyla tanınan bir içerik üreticisi.
Sena Bostancı'nın ilk hamileliği, Temmuz 2025'te bebeğini kaybettiğini duyurmasıyla sona ermişti.
İkinci hamileliğini duyuran Bostancı'nın bebeğiyle ilgili haberi gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın