İlk bebeğini gebelik sırasında kaybeden Bostancı, ikinci bebeği için eşi Alican ile düzenledikleri sade cinsiyet partisini paylaşmıştı. Bebeğe 'gökkuşağı bebeğimiz' diye seslenen Bostancı, 'Ruhen ve bedenen sağlıkla, sıhhatle gel gökkuşağı bebeğimiz, sana çok hasrettik' demişti.

Şimdi ise kızına vereceği isimle gündeme geldi. Sena Bostancı, kızının adını Turkuaz koyacak. İsmin anlamı ise şu sözlerle aktarıldı: 'Türk mavisi, Türk'e has, Türk'ten gelen, Türk taşı.'