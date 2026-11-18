Burçlara Bak Sen; Seçmemiz Gereken Renkleri Bile Etkiliyorlar! Peki Hangi Burca Hangi Renk Yakışıyor?
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Burçların aşkımıza, işimize karıştığı yetmiyormuş gibi şimdi de dolabımıza göz diktiklerini duyunca biz de şaşırdık! Astrolojide her burç, yönetici gezegeniyle ilişkilendirilen bazı renklerle anılıyor. Bunun bilimsel bir dayanağı yok elbette, tamamen eğlencesine sürdürülen bir gelenek. Yine de yeni bir kazak ya da ruj seçerken fikir verebilir. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Koç burcu: Kırmızı
2. Boğa burcu: Yeşil
3. İkizler burcu: Sarı
4. Yengeç burcu: Beyaz, gümüş ve açık mavi
5. Aslan burcu: Altın sarısı ve turuncu
6. Başak burcu: Kahverengi, haki ve toprak tonları
7. Terazi burcu: Pembe ve açık mavi
8. Akrep burcu: Bordo ve siyah
9. Yay burcu: Mor
10. Oğlak burcu: Siyah, gri ve koyu kahve
11. Kova burcu: Turkuaz ve elektrik mavisi
12. Balık burcu: Deniz yeşili ve lavanta
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