Burçların aşkımıza, işimize karıştığı yetmiyormuş gibi şimdi de dolabımıza göz diktiklerini duyunca biz de şaşırdık! Astrolojide her burç, yönetici gezegeniyle ilişkilendirilen bazı renklerle anılıyor. Bunun bilimsel bir dayanağı yok elbette, tamamen eğlencesine sürdürülen bir gelenek. Yine de yeni bir kazak ya da ruj seçerken fikir verebilir. Buyurun, beraber bakalım! 👇