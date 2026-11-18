İhalesi tamamlanan lastik savak projesinin bedeli yaklaşık 170 milyon lira. Doğan, 'Savak ihalesini yaptık, önümüzdeki günlerde imalatına başlayacağız' dedi ve işi 'Yaklaşık 170 milyon liralık bir iş' diye tarif etti.

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan sistem, normal koşullarda suyu tutuyor. Bölgede suyun tutulmasının zor olduğunu belirten Doğan, bu yüzden savak yöntemini seçtiklerini ifade etti. Planlanan alanda kano, gondol ve kayıkla gezi yapılabilecek.

Taşkın riski doğduğunda ise devreye başka bir özellik giriyor. Doğan'ın sözleriyle 'herhangi bir taşkın riskinde savak kendiliğinden inerek suyun akışına izin verecek'. Başkan, 'Normal şartlarda ise suyu tutarak şehrin önünde güzel bir alan oluşturacağız' diye ekledi.