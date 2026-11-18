Türkiye'nin Venedik'i Olacak: Samsun'da Mert Irmağı'na 170 Milyonluk Lastik Savak
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Samsun'un şehir merkezinden geçen Mert Irmağı'nda kano, gondol ve kayıkların gezebileceği bir rekreasyon alanı kurulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaklaşık 170 milyon liralık lastik savak ihalesinin tamamlandığını ve alanın 2027 içinde açılmasının hedeflendiğini duyurdu.
Mert Irmağı'na kurulacak lastik savak sistemi suyu tutup şehrin ortasında gezilebilir bir alan oluşturacak.
Taşkın önleme amacıyla başlayan ıslah çalışması, bölgeyi Samsunluların sosyal yaşam alanına dönüştürmeyi de hedefliyor.
Halit Doğan: DSİ müteahhidi söz verdiği gibi bitirirse alan 2027 içinde Samsunlulara açılabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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