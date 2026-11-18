Bunun için tohuma kaçmaya dayanıklı özel çeşitler kullanılıyor. Kış öncesi ekilen turp, ilkbaharda ekilene göre 2-3 hafta erken, nisan sonu ile mayıs başında hasat edilebiliyor.

Tüm bu bitkilerde tohumlar kuru haldeyken, ıslatılmadan önceden açılan oluklara bırakılıyor ve sulanmıyor. Kışın bazı tohumlar ölebileceği için normalden yüzde 25-30 daha fazla tohum ekiliyor. Ekimden sonra yatak torf, kompost ya da kuru yaprakla örtülüyor, bu örtü ilkbaharda kaldırılıyor.