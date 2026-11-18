Kış Gelmeden Toprağa Ekilen 3 Bitki İlkbaharda Çok Daha Erken Filizleniyor
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Tohumların kış boyunca toprakta "uyuması" gerekiyor.
Dereotu ve maydanoz donmuş toprağa ekiliyor.
Ispanak, soğuğa en dayanıklı bitkilerden biri.
Turp da kış öncesi ekilebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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