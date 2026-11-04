Kasımda Budanan Bu 3 Bitki İlkbaharda Daha Bol Meyve Veriyor

İlk iki yıl yalnızca birbirine sürtünen ya da zarar görmüş dallar alınıyor. Sonrasında kuru, hastalıklı, zayıf ve toprağa değen dallar kesiliyor. Geçen yıl meyve veren dalların uçlarındaki ince sürgünler de alçaktaki güçlü bir tomurcuğa kadar kısaltılıyor.

En yaşlı ve en kalın dalların dörtte birine kadarı dipten kesiliyor. Bu, bitkinin dipten yeni dallar vermesini sağlıyor ve çalıyı verimli tutuyor. Yetişkin bir çalının yaklaşık üçte biri yaşlı, üçte biri orta yaşlı, üçte biri genç dallardan oluşuyor.