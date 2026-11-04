article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Kasımda Budanan Bu 3 Bitki İlkbaharda Daha Bol Meyve Veriyor

Kasımda Budanan Bu 3 Bitki İlkbaharda Daha Bol Meyve Veriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 20:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kasımda yapraklar döküldüğünde ağaç ve çalıların dalları net biçimde görünüyor, hasta ve yaşlanmış dallar ortaya çıkıyor. Sonbahar ahududusu, mürver ve yaban mersini bu dönemde budanıyor.

İşte detaylar...

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sonbahar ahududularında son hasattan sonra bütün dallar toprağa yakın kesiliyor.

Sonbahar ahududularında son hasattan sonra bütün dallar toprağa yakın kesiliyor.

Sonbahar ahududuları, aynı yıl büyüyen dalların üzerinde meyve veriyor. Bu yüzden kasımdaki son hasattan sonra bütün dallar, topraktan bir el genişliği yukarıdan kesiliyor.

Bu sert budama sayesinde bitki ilkbaharda güçlü yeni sürgünler veriyor, bol ürün alınıyor.

Mürverde meyve vermiş yaşlı dallar dipten kesiliyor, genç sürgünler bırakılıyor.

Mürverde meyve vermiş yaşlı dallar dipten kesiliyor, genç sürgünler bırakılıyor.

Kasımda yapılan budama, mürverin gelecek yılki ürününü artırıyor. Yaşlı dallar çatlak kabuklarından kolayca ayırt ediliyor. Kabuğu pürüzsüz olan bir yıllık genç sürgünler ise kesilmiyor, çünkü gelecek yıl meyvenin büyük bölümünü onlar veriyor.

Bu yöntemle çalı gençleşiyor ve verimini koruyor.

Yaban mersini, dikimden iki yıl sonra kasımdan marta kadar budanıyor.

Yaban mersini, dikimden iki yıl sonra kasımdan marta kadar budanıyor.

İlk iki yıl yalnızca birbirine sürtünen ya da zarar görmüş dallar alınıyor. Sonrasında kuru, hastalıklı, zayıf ve toprağa değen dallar kesiliyor. Geçen yıl meyve veren dalların uçlarındaki ince sürgünler de alçaktaki güçlü bir tomurcuğa kadar kısaltılıyor.

En yaşlı ve en kalın dalların dörtte birine kadarı dipten kesiliyor. Bu, bitkinin dipten yeni dallar vermesini sağlıyor ve çalıyı verimli tutuyor. Yetişkin bir çalının yaklaşık üçte biri yaşlı, üçte biri orta yaşlı, üçte biri genç dallardan oluşuyor.

Budama için ılık, kuru ve don olmayan bir gün seçilmeli.

Budama için ılık, kuru ve don olmayan bir gün seçilmeli.

Sıfırın altındaki sıcaklıklarda taze kesik yerleri iyileşmiyor, odun donuyor ve bitki kalıcı zarar görüyor.

Budamada yalnızca temiz ve keskin aletler kullanılıyor. Böylece kesikler düzgün oluyor, hastalıkların bitkiden bitkiye geçmesi önleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın