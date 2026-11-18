Serenay Sarıkaya Kemalpaşa'ya Gelin Gideceğini Yazan Hesabı Esprili Bir Paylaşımla Tiye Aldı
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Serenay Sarıkaya, Kemalpaşa Olay Yeri adlı bir sosyal medya hesabının kendisi hakkında yaptığı haberi Instagram hikayesinde paylaştı. Habere göre oyuncu, “Kemalpaşa’dan biriyle evlenip hayatımı burada sürdürmeyi planlıyorum” demişti. Mert Demir’le ayrılığından kısa süre sonra ortaya atılan iddiaya Sarıkaya, gülme emojisi eşliğinde “İnanılmaz” notuyla karşılık verdi.
Serenay Sarıkaya, Kemalpaşa'da evlenip yerleşeceğini yazan haberi Instagram'ından paylaştı.
"Evlilik" iddiası, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılığının hemen ardından ortaya atıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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