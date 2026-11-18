Kemalpaşa'dan biriyle evleneceği iddiasının zamanlaması da dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in, defalarca atlattıkları ayrılık iddialarının ardından bu kez gerçekten yollarını ayırdığı geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti.

Ayrılığın üzerinden kısa bir süre geçmişken ortaya atılan bu iddia, ünlü oyuncunun özel hayatının sosyal medyada ne kadar yakından takip edildiğini bir kez daha gösterdi.

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın kendisi hakkında üretilen yapay zeka içeriklerine bu tavırla yanıt vermesi ilk değil. Ünlü oyuncu, Eylül ayında Paris Moda Haftası'ndaki yürüyüşüne yapılan yapay zeka editinin altına da aynı kelimeyle başlayan bir yorum bırakmıştı: 'İnanılmaz hiç aklıma gelmedi bunları yapmak.'